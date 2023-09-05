新华社东京9月5日电（记者 姜俏梅）日本最高法院4日以“政府指示合法”为由，驳回冲绳县有关日本政府要求冲绳县批准边野古地基地更改设计申请的决定为违法的上诉，这一判决结果意味着冲绳县抵制边野古基地建设的又一次抗争以败诉告终。

冲绳民众4日在边野古举行抗议活动，对最高法院的“不当判决”表示不满和失望。据日本媒体报道，抗议人群在驻日美军施瓦布营地前静坐示威，阻挡施工车辆进出。参加抗议活动的屋良朝敏直言，“这是无视冲绳县民意的判决”。

冲绳县知事玉城丹尼4日指出，“这是违背地方公共团体主体性判断的判决”，它无视地方公共团体的自主性和自立性以及宪法规定的地方自治宗旨。

日本共产党书记局长小池晃4日对媒体表示，这是自民党政权无视冲绳县民意和地方自治的不当判决，将给未来埋下祸根。日本政府应该接受冲绳县民意，立即停用、关闭普天间基地，彻底放弃边野古新基地建设。

1996年，日美政府商定把位于冲绳县普天间的美军基地搬迁至名护市边野古，新基地需要填海造地并新建两条飞机跑道。本次判决涉及边野古北侧大浦湾一带工程，日本政府在施工前发现边野古海底地基松软，改良地基需在海底打桩7.1万根。根据公有水面填筑法，日本政府需向冲绳县提交变更设计申请，得到批准方能动工。2021年11月，玉城下达“不予批准”决定。日本国土交通省去年根据地方自治法向冲绳县下达“纠正指示”要求其批准申请，冲绳县随后以“纠正指示”违法为由提起诉讼。

冲绳县只占日本国土面积0.6%，却承接了按面积计算大约70%的驻日美军基地。根据2019年冲绳县投票结果，超过七成民众反对在边野古填海建基地。迄今为止，冲绳县与日本政府间就边野古问题提起诉讼13起，其中已判定冲绳县败诉的有7起，另有4起诉讼以和解或撤诉告终。据报道，剩下两起诉讼冲绳县胜诉机会渺茫。

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