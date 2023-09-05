新华社阿布贾9月4日电 特写：尼日利亚“拥堵之城”喜迎中企承建轻轨

新华社记者杨喆

22岁的尼日利亚拉各斯州立大学学生奥卢索拉·穆斯塔法简直不敢相信，拉各斯4日终于开通了轻轨，无休止的堵车对她而言将成为历史。

当天，拉各斯轻轨蓝线项目一期一列轻轨列车从拉各斯岛标志性的码头站驶往闹市区，许多乘客无法抑制喜悦之情。干净明亮的空调列车与他们习惯的日常通勤环境形成鲜明对比。

由中国土木工程集团有限公司承建的拉各斯轻轨蓝线项目一期是西非第一条由中国企业自主设计、建造、施工、运营的电气化城市轻轨交通项目。穆斯塔法说：“轻轨舒适、便利，从现在开始我期待没有压力的通勤。”

“拉各斯的交通状况多年来一直是一场噩梦，”拉各斯高中教师奥卢瓦达米罗拉·拉瓦尔说，这条轻轨给人们出行“带来了希望”。

商人法丽达·艾哈迈德当天上午体验了拉各斯轻轨。她说：“我们抱怨交通的日子一去不复返了，这是一个伟大的项目。”

中国土木工程集团有限公司有关负责人介绍，拉各斯轻轨蓝线项目一期于2010年7月开建，2022年12月完工，全长13公里，包括5个车站，是第一条穿越拉各斯西部人口稠密地区的铁路基础设施。

拉各斯州长巴巴吉德·桑沃-奥卢当天体验了轻轨的首次商业运营。“乘客将享有最大的安全性，”桑沃-奥卢兴奋地说，中国企业建造的轻轨不仅有望缓解居民的通勤困境，还提供了一种环保的选择。

桑沃-奥卢在今年早些时候的项目通车仪式上说，轻轨将缩短旅行时间，提高市民生活质量，使拉各斯成为非洲最具弹性的大城市之一，竞争力得到提升。

拉各斯州大都会区运输管理部门负责人阿宾博拉·阿基纳乔介绍，拉各斯轻轨蓝线预计每天运送17.5万名乘客，将在两周内每天运行12趟，之后每天运行次数将逐步增加。

(责编：贾文婷、杨牧)