新华社耶路撒冷9月5日电（记者王卓伦）以色列理工学院近日发布公报说，该校研究人员开发出一种结合生物学、化学和人工智能工具的创新方法，用于治疗癌症。相关论文发表在国际期刊《控制释放杂志》上。

公报称，这一疗法基于“元协同”概念，即在高效的人工智能工具帮助下，使不同药物协同工作，通过自组装的化学过程形成纳米颗粒，实现比单一药物更加显著的治疗效果。这一工具产生的纳米药物可有效对癌细胞实施靶向治疗，在抗癌方面较为成功，且毒性小、副作用少。

癌症治疗时经常会多种药物组合用药，但哪些药物可以组合往往需要进行长期试验才能确定。公报说，研究团队开发的人工智能系统广泛汇集了相关生物协同信息，将找到的药物配对汇编到了一个综合数据库中，然后预测哪些药物可搭配，自组装形成纳米颗粒。换言之，人工智能模型犹如“媒人”，可根据药物的生物兼容性和组合形成纳米颗粒的潜力对药物进行配对，从而产生出有效的“元协同”药物。

根据公报，研究团队已开发出一个在线工具，可识别出最有希望治疗不同类型癌症的药物配对，目前已识别出1985种药物组合，产生了治疗70种癌症的协同纳米药物。

论文通讯作者、以色列理工学院教授约西·沙迈表示，在纳米层面实现元协同是一个非常复杂的挑战。它需要将至少两种药物引入到同一个给药系统，从而将它们引导到体内预期靶标。计算演示和实际实验都表明，本研究提出的结合疗法可以将药物引导到肿瘤并在那里释放药物，对治疗癌症非常有效。

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