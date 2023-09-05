新华社吉隆坡9月5日电 专访：期待通过服贸会吸引更多中国游客——访马来西亚沙捞越州旅游、创意产业及表演艺术部长阿都卡林

新华社记者汪艺 毛鹏飞

马来西亚沙捞越州旅游、创意产业及表演艺术部长阿都卡林日前在接受新华社专访时表示，期待2023年中国国际服务贸易交易会帮助沙捞越吸引更多中国游客。

此次赴华出席服贸会是阿都卡林在新冠疫情后首次访华，他表示对此期待已久。“我们希望借服贸会平台宣传沙捞越，吸引更多中国游客。”

据阿都卡林介绍，疫情前沙捞越就致力于提高在中国游客中的知名度。2019年，沙捞越接待近4万名中国游客；今年截至7月，已接待逾2万名中国游客。

阿都卡林表示，服贸会期间，沙捞越旅游、创意产业及表演艺术部将与中国旅游行业人士会面，推广沙捞越的旅游产品。此外，他们还将与中国相关部门、企业加强对接，深化沙捞越和中国在文化、旅游、艺术等领域的交流。

谈及沙捞越的旅游资源，阿都卡林说，沙捞越拥有多样的生态系统，自然和人文景观丰富，饮食文化多元，还有热带雨林世界音乐节等文化活动。

“中国与沙捞越交往交流的历史久远。现在，华人是沙捞越三大族群之一，约占沙捞越人口的20%。很多华人已在沙捞越传承了几代，但依然保留先辈的文化和传统。有趣的是，这些传统和文化又在沙捞越人生活方式的影响下不断演变，催生了独特但仍然熟悉的华人习俗，相信中国游客可以体验并产生共鸣。”他说。

“沙捞越正在与中国探讨开通直航，希望这能进一步吸引中国游客。”阿都卡林说。

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