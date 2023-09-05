人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2023服贸会丨专访：期待通过服贸会吸引更多中国游客——访马来西亚沙捞越州旅游、创意产业及表演艺术部长阿都卡林

2023年09月05日13:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社吉隆坡9月5日电 专访：期待通过服贸会吸引更多中国游客——访马来西亚沙捞越州旅游、创意产业及表演艺术部长阿都卡林

　　新华社记者汪艺 毛鹏飞

　　马来西亚沙捞越州旅游、创意产业及表演艺术部长阿都卡林日前在接受新华社专访时表示，期待2023年中国国际服务贸易交易会帮助沙捞越吸引更多中国游客。

　　此次赴华出席服贸会是阿都卡林在新冠疫情后首次访华，他表示对此期待已久。“我们希望借服贸会平台宣传沙捞越，吸引更多中国游客。”

　　据阿都卡林介绍，疫情前沙捞越就致力于提高在中国游客中的知名度。2019年，沙捞越接待近4万名中国游客；今年截至7月，已接待逾2万名中国游客。

　　阿都卡林表示，服贸会期间，沙捞越旅游、创意产业及表演艺术部将与中国旅游行业人士会面，推广沙捞越的旅游产品。此外，他们还将与中国相关部门、企业加强对接，深化沙捞越和中国在文化、旅游、艺术等领域的交流。

　　谈及沙捞越的旅游资源，阿都卡林说，沙捞越拥有多样的生态系统，自然和人文景观丰富，饮食文化多元，还有热带雨林世界音乐节等文化活动。

　　“中国与沙捞越交往交流的历史久远。现在，华人是沙捞越三大族群之一，约占沙捞越人口的20%。很多华人已在沙捞越传承了几代，但依然保留先辈的文化和传统。有趣的是，这些传统和文化又在沙捞越人生活方式的影响下不断演变，催生了独特但仍然熟悉的华人习俗，相信中国游客可以体验并产生共鸣。”他说。

　　“沙捞越正在与中国探讨开通直航，希望这能进一步吸引中国游客。”阿都卡林说。

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部