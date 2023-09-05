新华社北京9月5日电 日本中央政府不顾冲绳县民众长期强烈抵制，坚持推进驻日美国海军陆战队普天间空军基地搬迁的填海造地工程。日本最高法院4日再次作出支持中央政府推进工程决策的裁决，驳回冲绳县政府的上诉，冲绳县人要求美军基地“彻底迁出”的意愿再次被否决。

2016年12月20日，在日本首都东京，民众在日本最高法院外抗议判决结果。新华社记者马平摄

日本最高法院第一小法庭五名法官一致决定支持福冈县高等法院那霸分院今年3月所作裁决，即日本中央政府推进美军基地搬迁填海工程的计划和要求冲绳县政府批准施工的指示有效。福冈县高等法院负责受理冲绳等地区的上诉案件，位于冲绳县内的那霸基地驻有美军和日本航空自卫队。

冲绳县知事玉城丹尼在那霸的记者会上对裁决表示失望。“一直到最后一刻，我们都期盼着能得到一个公正、中立的裁决。结果让人极其遗憾。”

依据《日美安保条约》，美国在日本现驻有约5万名军方人员，其中大部分人员和相关军事设施集中在南部冲绳县。驻日美军在日本拥有治外法权，不受日本司法管辖。美军基地导致的安全事故、飞机噪音、美军犯罪等问题长期困扰冲绳当地民众。

1995年9月4日，3名驻冲绳美国军人绑架并强暴一名12岁日本小学女生，在日本民间尤其是冲绳县引发大规模反对驻日美军基地浪潮，震动两国，促使日美政府1996年达成普天间基地“归还”协议。

2022年5月15日，在日本冲绳，警察在冲绳回归日本本土50周年纪念仪式现场外阻拦抗议者。新华社记者张笑宇摄

按照上述协议，位于冲绳县宜野湾市居民区附近的普天间美军基地将搬迁至该县人口相对不密集的名护市边野古地区，搬迁需要填海造地并新建两条飞机跑道。冲绳民众强烈反对这一县内搬迁计划，要求美军基地彻底迁出冲绳。

2013年，时任冲绳县知事仲井真弘多发放了基地搬迁工程所需的填海造地许可证。2015年，时任县知事翁长雄志以存在法律瑕疵为由取消许可，但该决定次年被日本最高法院判定无效。填海工程2018年恢复施工。同年，翁长雄志以边野古地基松软为由再次撤销填海造地许可。2019年，时任国土交通大臣石井启一裁定，冲绳县应收回撤销许可的决定。在那以后，冲绳县民众继续抗议，县政府也未停止借法律手段与中央政府抗争。

2016年6月19日，在日本冲绳县首府那霸市一座公园内，时任冲绳县知事翁长雄志（前）发表讲话。新华社记者沈红辉摄

2020年，日本防卫省申请调整填海施工方案以解决地基松软问题，而冲绳县知事玉城丹尼以缺乏研究为由拒绝批准申请。去年，日本国土交通大臣齐藤铁夫裁定冲绳县拒绝批准施工调整方案无效，并下令纠正。

冲绳县政府去年8月向福冈县高等法院那霸分院发起申诉，要求裁定中央政府上述决定无效，遭驳回后上诉至最高法院，最终仍败诉。

玉城丹尼一直批评基地搬迁计划“名为搬迁、实为新建”，呼吁大幅减少美军驻军人数、关闭普天间基地并终止在边野古另建基地的计划。

然而，日本中央政府和美国政府坚称，驻日美军基地在冲绳县内搬迁是唯一可行方案。（沈敏）

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