新华社贝鲁特9月4日电（张哲 李竹林）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）西区司令乔瓦尼·布拉法准将、西区参谋长阿尔贝托·诺拉上校4日视察中国第21批赴黎维和部队任务雷场。布拉法表示，中国扫雷分队具备专业的水平、过硬的素质，是一支值得信任的队伍，感谢中国扫雷分队为维护南黎地区和平稳定作出的突出贡献。

布拉法今年7月正式接任联黎部队西区司令。布拉法司令和诺拉参谋长在控制点听取了中国赴黎维和部队情况介绍与扫雷工作简报，随后在中国维和部队指挥长严小亮的陪同下，进入雷场现地视察。

“每一根黄色木桩代表一枚已清排的防步兵地雷”，走在清排过后的雷区，严小亮介绍说：“17年来，一批批中国扫雷官兵出色完成各项任务，并创造了‘零事故’、‘零伤亡’的扫雷奇迹。”布拉法司令称赞道：“扫雷是一项很危险的工作，中国扫雷官兵非常专业！”

“每一次进入雷场，都如同上战场，”雷场监督员文万银告诉记者，“我们始终严格按照扫雷标准作业程序执行任务，必须确保万无一失。”

据悉，中国第21批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队部署至任务区以来，已累计清排雷场面积14000余平方米，安全排除地雷2000余枚。

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