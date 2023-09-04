新华社柏林9月3日电 综述：中国消费电子企业积极拓展海外市场

新华社记者杜哲宇 李超

2023年德国柏林国际消费电子展于1日至5日举行。参展中国消费电子企业接受新华社记者采访时表示，开拓海外市场前景光明，将继续扩大产业布局，加强合作，为消费者带来更好的技术和产品，扩大中国品牌海外知名度与市场份额。

柏林国际消费电子展是全球消费电子和家用电器领域的重要展会，被视为行业发展风向标之一。本届展会有来自数十个国家和地区的2000多家展商参展，其中30%是新参展商。众多中国企业携最新产品和技术亮相。

记者在海信集团展区看到，围绕大屏观影、影音、娱乐、游戏等不同用户需求，海信展示了8K激光电视、高端超画质电视ULED X系列新品、4K三色激光投影机等新产品和新技术，吸引众多参观者驻足体验。

海信集团总裁于芝涛在展会开幕式发表主题演讲时说，随着人工智能技术进步，消费者更倾向个性化、智能、友好的产品与服务。而海信凭借其在显示技术和智能家电领域的全方位深度布局，2022年电视出货量位居世界领先行列，2023年预计将生产约2800万台显示终端设备。

据介绍，2022年海信集团海外营收占总营收的比例达到41%。2023年上半年，海信电视在德国、英国、意大利等多个欧洲国家零售份额位居前列。

海尔智家携旗下海尔、卡萨帝、Candy、Hoover四大品牌亮相展会，集中展示冰箱、洗衣机、酒柜、厨电等多品类多系列的高端产品，并搭建智慧厨房、智慧储酒、高端洗护等多个智慧场景，为参观者带来全新的智慧互联体验。

海尔欧洲首席执行官雅尼克·菲林说，作为高度全球化的企业，海尔已经连续8年成为欧洲市场增速最快的品牌，在全球市场也处于引领地位。

据介绍，为更高效地满足当地用户需求，海尔智家持续提升本土化服务能力。除了此前投产的罗马尼亚冰箱工厂、土耳其洗碗机工厂等，今年投建的埃及生态园也将辐射欧洲市场，这些产能加速释放，将助力海尔智家不断撬动欧洲市场新增量。

极米科技在展会上推出新研发的4K长焦投影仪。清晰的画面、明亮的色彩以及简单流畅的操作让前来咨询体验的参观者络绎不绝。极米科技欧洲市场总监朱利安·拉贝对新华社记者说，虽然极米科技进入欧洲市场时间不长，但发展速度很快，市场占有率正在不断增加。

常州拓斯迈动力科技有限公司携带自主研发和生产的高品质屏蔽线材首次参加柏林国际消费电子展。总经理朱晓俊对新华社记者表示，屏蔽线材作为电子设备中不可或缺的一部分，具有防止电磁干扰、保障信号稳定传输的重要功能，公司希望借助本次展会，为国际受众提供稳定的信号传输“中国解决方案”。

TCL已连续多年参加柏林国际消费电子展，本届展会TCL聚焦智能终端、半导体显示、新能源光伏三大核心产业，带来众多尖端技术和绿色智能产品，其中115吋QD-Mini LED电视是首次在海外展出，格外引人注目。

TCL电子首席执行官张少勇接受新华社记者采访时表示，TCL将继续做好品牌建设，推动品牌价值增长，不断提升竞争力。同时坚持海外本土化经营，赋能当地产业链发展，从输出产品转向输出工业能力，为所在国经济和社会发展作出贡献。

据介绍，TCL位于波兰的生产基地可为当地提供近1000个就业岗位。

(责编：刘洁妍、刘慧)