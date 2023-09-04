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走向深蓝，突破“语言关”——随中国海军“和平方舟”号医院船出访五国见闻

2023年09月04日21:06 | 来源：新华网
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　　新华社和平方舟9月4日电 题：走向深蓝，突破“语言关”——随中国海军“和平方舟”号医院船出访五国见闻

　　黎云、李伟欣

　　出航60多天，到访5个国家——正在执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船官兵在开展军事外交、提供医疗服务的过程中，表现出越来越强的交流能力。

　　“10年前军舰出访或与外军搞联合演习，最大的障碍就是语言，离开了翻译就寸步难行。”船长邓强说。与前些年相比，走向深蓝的中国海军官兵正在突破“语言关”，在对外交流中表现得越来越自信和专业。

　　在“和平方舟”号医院船挂号台前，护士长俞荷花全程使用英语引导民众排队挂号和抽血检测。

　　在分诊帐篷里，负责维持秩序的船员沈华婧使用英语流畅地告诉排队的患者，还需要等待多久就可以拿到分诊单。

　　“我和中国医生的交流毫无障碍。”在基里巴斯，患者塔布就诊结束后说，“他们的语言通俗易懂而不失专业”。

　　很多医学词汇比较生僻，想精准地表达词意并不容易。在所罗门群岛，妇产科医生徐明娟接诊患卵巢囊肿的病人后，用“包块”引导患者明白身体病灶是什么。就诊患者体检出有高脂血症时，内分泌科医生汤玮会用“脂肪”与“血管”等词汇解释，让患者明白病症。

　　在眼科医生黄潇的办公桌上，放着一本上百页的英文医学书籍。从舟山起航时，这本书还是全新的，两个月下来已有点卷边。在单调的航行时间里，黄潇将自己的精力投入到了学习当中。

　　在“和平方舟”号医院船监护病房内的电脑里，除病历报告外，还保存着一份《医务英语对话》。这份全文870多页的文档，几乎包含所有常见病种的问诊语言。值班的时候，护士曹洁会调出来翻看。有时病患们讲英语带有口音，也并不影响曹洁的工作。

　　30余个国家和地区的靠泊经历、4年船长生涯，对“和平方舟”号医院船船长邓强来说，英语已经成为他熟练掌握的对外交往工具。

　　“和谐使命-2023”任务第一站是基里巴斯塔拉瓦港。进港航道狭窄，且有浅滩。“整个港池可用水域只有1.5链左右，而我船满舵旋回直径是3链。”邓强说，“和平方舟”需要在无拖船保障情况下，在这一水域完成掉头、离靠泊等操作，风险很大。

　　尽管配备了翻译，邓强还是直接和当地引水员用英语沟通，精准指挥船舶安全靠泊。

　　“航海英语专用词汇也很多，自己不懂很容易出事故。”邓强说。

　　与汤加海军“金箭”号巡逻艇进行以编队运动、通信操演和海空立体搜救为主要科目的联合演练时，信号兵杨晓宇使用航海英语和汤加海军交换各项指令，成功救起模拟落水伤员。

　　近年来，中国海军兵员素质不断提高。在“和平方舟”号医院船上，年轻的官兵里有很多拥有本科以上学历，能够用英语交流。“我们还有一些官兵能讲法语、日语、韩语和葡萄牙语。”邓强自豪地补充道。

　　随船翻译章志萍评价说：“‘和平方舟’的官兵拥有熟练和扎实的外语表达能力，能通过流畅的沟通让当地民众感受到专业和关怀。”

(责编：刘洁妍、刘慧)

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