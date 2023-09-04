人民网北京9月4日电 （记者张博岚）初秋时节，金风送爽。在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，金杜“法律护航：‘一带一路’十周年回顾与展望”会议于8月31日在北京举办。

全国政协副主席梁振英，来自发改委国际合作中心、国资委、商务部国际贸易经济合作研究院、中国国际经济贸易仲裁委员会的有关领导和专家，以及国有企业、知名民营企业等一百多位嘉宾出席会议，为推动共建“一带一路”献计献策。

全国政协副主席梁振英指出，要充分发挥法治在共建“一带一路”中重要的保障作用，完善共建“一带一路”保障体系，积极应对挑战。中国律师要补短板、强弱项、谋划长远，提升法律服务机构管理水平以及律师涉外工作能力、扩大服务领域，在发展自身业务的同时，积极应对国际变化，维护中国企业在海外的合法权益、促成“一带一路”倡议下的国际合作。

会议现场。主办方供图

中国国际经济贸易仲裁委员会副主任兼秘书长王承杰指出，经济合作法律先行是大家长期以来形成的共识，“一带一路”项目国际化程度高，法律护航“一带一路”的经济贸易合作具有现实必要性。

金杜律师事务所全球主席王俊峰表示，金杜“一带一路”国际合作与促进中心成立五年来充分发挥金杜国际化优势，围绕企业和市场需求，积极推动中国企业海外权益保障工作。金杜“一带一路”国际合作与促进中心中心主任黄建雯表示，未来中心将更好地发挥服务和平台功能，为共建“一带一路”企业和机构提供优质服务和交流渠道。金杜合伙人田文静发表了《共建“一带一路”挑战与机遇：高质量发展》专题演讲，举例剖析共建“一带一路”项目的重点，为中国企业走出去高质量发展提供思路。

专题研讨现场。主办方供图

本次主题会议举行了三场专题研讨，分别聚焦中企海外权益保护及合规、海外投资的机遇和挑战、以及多元化争议解决机制。与会嘉宾们针对中企“走出去”重点关注风险合规管理要点，结合各自行业和项目经验深入分享。

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