人民网北京9月4日电 （常沙）“英国希望以本届服贸会为契机，展示本国服务业风采，支持并融入中国下一阶段的经济发展，” 英国驻华贸易使节杜涛（Tom Duke）在2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）期间接受人民网采访时表示。

英国驻华贸易使节杜涛在2023年中国国际服务贸易交易会现场。人民网 常沙摄

在过去几年，得益于两国经济的广度和深度，双方经贸投资合作保持韧性。杜涛说：“英国和中国作为主要经济体，对于世界经济发展具有重要影响，双方开展了广泛深入的经济合作。”

杜涛指出，服务业对英国来说十分重要，占其全国年度经济总产出80%左右，服贸会是英中进行经贸合作的重要平台。服务业占英国对全球出口的一半左右，但仅占对华出口的27%，表明双方合作潜力巨大。

英国商业贸易部市场推广主管、英国馆馆长康鹏（Pym Cantellow）介绍，作为今年服贸会的主宾国，英国展示了本国传统与创新相融合的独特风貌，缩小复制的伦敦塔桥象征着英中贸易前景畅通，展馆上方的裸眼3D大屏呈现了赛车的发展演进。展馆还内设披头士乐队专辑封面的3D照片墙供观众拍照打卡。

英国商业贸易部市场推广主管、英国馆馆长康鹏在2023年中国国际服务贸易交易会现场。人民网 常沙摄

9月2日，2023年服贸会在北京国家会议中心和首钢园区双会场拉开帷幕。本届服贸会以“开放引领发展，合作共赢未来”为主题，共有83个国家和国际组织以政府或总部名义设展办会，比上届增加了12个。

英国是本届服贸会的主宾国，组建了60多家企业和机构的百余人代表团，是历次参展以来组建的最大规模展团，计划举办70余场活动，集中展示英国在健康、科技、建筑、教育、创意等领域的服务业发展成果。位于国家会议中心综合展区的英国馆以“与你一起，见你未见”为主题，占地224平方米，为观众提供了别具英伦风情的视听体验。

9月2日，2023年中国国际服务贸易交易会综合展区英国馆。人民网 常沙摄

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