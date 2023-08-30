中国与相关国家的港口合作在国际上广受称赞，但到了美国一些人口中却成了“可能成为军事基地”和“带来地缘政治风险”。这样的指责不仅毫无事实根据，而且完全无视一个基本事实：美国才是拥有最多海外军事基地的国家。

据美国智库昆西治国方略研究所2021年的数据，美国在海外80个国家和地区设有约750个军事基地。正是凭借这些基地的支撑，美国到处炫耀武力、干涉内政、发动战争。从军事入侵阿富汗、伊拉克，到武装干涉叙利亚、利比亚，美军的行动造成大量平民伤亡，破坏了这些国家的原有秩序，为极端势力、恐怖组织的滋生提供了温床。

近年来，美国将中国视为“最主要竞争对手”和“最重大地缘政治挑战”，不断强化在中国周边的军事存在。美国民主党籍总统竞选人玛丽安娜·威廉森今年6月在参加一个电视节目时指出，美国在中国周边有313个军事基地。她说：“世界其他国家在关注伊拉克，在关注过去20年间在阿富汗发生的事情。你觉得，他们是会将中国视为对全球安全更大的军事威胁，还是将美国视为对全球安全更大的军事威胁？”

其实，这不过是美方一贯的双标做派。在美国口中，美国的智能设备、操作系统、社交媒体平台就是“可靠的高技术产品”，中国企业的5G技术和设备就是“安全威胁”；美国提供贷款就是“帮助发展中国家”，中国提供贷款就是“债务陷阱”和“新殖民主义”；美国反恐就是“正义之举”，中国反恐就是“践踏人权”；美国国会山发生骚乱就是“危害民主”，中国香港发生暴力活动就是“美丽风景线”……

美国的荒唐言行充斥着“我可以但你不可以”的霸权逻辑，目的就是要阻碍中国的发展和对外交流，维护美国霸权。（视频：吴宝澍；编辑：刘赞、赵卓昀、张代蕾、杜逾舸、淡然）

(责编：贾文婷、徐祥丽)