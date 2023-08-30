李 佳

别切里察

弗拉基米尔·费德尔维奇·别切里察，是俄罗斯远东联邦大学政治学系教授、俄罗斯科学院院士和中国问题研究专家。1996年被俄罗斯国家社会科学基金会列入“俄罗斯政治学名人录”,多年致力于中国政治理念在俄语世界的阐释与传播研究。

今年，他的著作《人类命运共同体：从理念到实践》再版并发行。近日，本文作者对话别切里察，听他讲述自己与中国结缘的故事。

问：是什么样的缘分让您开始接触中国？

别切里察：我出生在俄罗斯的边境城市别洛戈尔斯克，距离中国边境线仅70多公里，所以在我的童年记忆里，中国并不陌生。七八岁时，与我奔跑在大街上的玩伴近一半是中国儿童。虽然那时我们彼此的语言交流存在一定的障碍，但我们通过手势等方式可以顺畅沟通、和谐地玩耍。与此同时，我周围生活着许多中国邻居，他们有的来此务工，有的承包土地进行农业种植，还有的从事跨境易货贸易，他们给我留下最大的印象是勤劳、智慧与善良。

问：您儿时对中国的印象与现在相比，有什么相同和不同？

别切里察：我儿时对中国的印象更多是来自身边生活着的中国邻居，他们衣着简朴但是勤劳智慧，我亲眼见证了他们在冻土带上建成温室大棚、在严峻的环境下种出蔬菜。还有我儿时的中国玩伴真诚友善、懂得分享，我们长期十分和谐地生活在一起。所以每当我回想起儿时与中国邻居的点点滴滴，我便会感慨于他们骨子里的善良、包容。我一直坚信，以他们的勤劳与智慧，中国一定会变得繁荣富强。尽管现在的中国发展日新月异，但中国人勤劳、智慧与善良的品质从未改变。

问：您为什么会对人类命运共同体理念产生兴趣？

别切里察：从我的儿时记忆和在许多国家讲学的经历来看，中国人有着可以在异国与当地人长期和谐生活在一起的强大能力，我认为这是其他国家民族少有的。这有助于我理解人类命运共同体理念。当然，还有重要的一点是，2013年，莫斯科成为人类命运共同体理念走出中国面向世界的第一站，这足以说明该理念对俄罗斯及俄语国家的重要性。

问：人类命运共同体理念在俄语世界的传播力与影响力如何，您在该领域取得了哪些成果？

别切里察：人类命运共同体理念在俄语世界具有极强的传播力与影响力。目前在俄罗斯以及东欧、中亚的10个国家200余家俄文媒体，对这一理念做了大量报道；有百余家期刊和数十家出版社发表了关于这一理念的文章和著作，其中也包括我撰写的《人类命运共同体：从理念到实践》。

问：您对人类命运共同体理念的未来发展有什么期待？

别切里察：我真切期盼人类命运共同体理念可以得到更多关注，让人们抛开偏见，求同存异、合作共赢。对我个人而言，可以在学术生涯见证这样伟大理念的诞生，我感到非常幸运。我将会认真观察它对世界发展进程的影响，并用余生去感受它所带来的震撼。

（作者系世界汉学中心特聘研究员）

(责编：贾文婷、徐祥丽)