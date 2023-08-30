【东盟专线】2023中国—东盟教育交流周在贵州开幕

中新社贵阳8月29日电 (周燕玲)29日，2023中国—东盟教育交流周(以下简称“交流周”)在贵州省贵阳市中国—东盟教育交流周永久会址开幕。

交流周主题为“教育合作新愿景·‘一带一路’共繁荣”，共举办122项活动。其中，开幕期举办配套活动65项，全年其他时段举办活动57项，将在持续深化中国—东盟数字教育合作、持续推动与中外高水平大学合作、持续深化职业教育合作、持续推动中外青少年人文交流等方面开展务实合作。

交流周开幕期将举行中国—东盟数字教育论坛、中国—东盟公共卫生合作论坛、中国—东盟职业教育国际论坛、第三届中国—东盟(国际)“机甲大师”机器人挑战赛等活动。开幕期还将揭牌(挂牌)研究中心5个，成立合作联盟7个、合作中心5个，发布合作成果和联合项目17项，形成学术论文集5项，预计推动签署合作协议、合作备忘录超50余项。

开幕式上，中国—东盟数字教育联盟成立，中外财经教育联盟成立暨中国东盟高校财经教育网络启动，贵州省教育厅与新加坡科技设计大学签署合作协议，中国教育部部长怀进鹏为“理解中国：东盟青年领袖访华研修团”授旗。

交流周由中国外交部、中国教育部、贵州省政府共同主办，自2008年起已成功举办15届，举办了教育部长圆桌会议、大学校长论坛、学术研讨会、教育资源展、学生技能赛、专题研修班等484项活动，共签订各类合作协议或合作备忘录累计1879份。(完)

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