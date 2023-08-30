参考消息网8月29日报道（文/单玮怡）多位德国商会和企业代表日前接受本报记者采访时表示，德中两国经贸合作是双方发展繁荣的关键基础，期待双方深入推进合作、保持对话沟通，避免“脱钩断链”。

中国仍具有吸引力

德中经济联合会干事长白希可告诉记者，纵观德中经济关系，中国已连续七年成为德国最大的贸易伙伴，超过5000家德国企业在中国发展，超过2500家中国企业在德国发展，“这些数据表明中德之间的联系有多么紧密”。

据白希可介绍，德中经济联合会成立于1987年，是德国构建德中经济关系的重要公益性协会，一贯致力于促进德中双边经贸合作。

白希可表示，德中经济联合会是“反映德中两国双边经贸合作的一面镜子”，现有350余家来自德中两国的会员企业，以实业和第三产业为主。其中，德国中小企业约占90%，此外还有思爱普、拜耳等德国跨国企业，以及华为、中兴和潍柴动力等中国企业。

白希可说：“作为中国和德国企业的代表组织，我们始终支持公平的自由贸易和贸易开放。”

白希可表示，德中经济联合会帮助德中企业更深入地了解两国政策法规和最新动向，提供与不同领域合作伙伴广泛交流的机会，扩大双边的投资和贸易往来，为双方创造更好的合作环境。

“达成更多的贸易协定、保证市场开放和货物自由交换，对于各国经济发展都至关重要。”她补充说，“对于中德双方和所有参与方都明确的一点是，我们不应该走向‘脱钩’，尤其是在全球化时代。”

德国《经济周刊》8月21日刊文称，管理咨询公司FTI-Andersch21日发布委托市场调研公司凯度进行的一项调查显示，制造业中每两家公司就有一家认为，(中国)这个亚洲国家具有吸引力。

文章称，对于大多数德国企业来说，中国仍然是一个有吸引力的地方。据在中国投资的德国企业说，它们往往比在德国更容易找到合适员工。而根据德国政府的信息，目前德国801个职业类别中，有352个职业类别存在技术工人短缺。位于科隆的德国经济研究所最近的分析认为，目前有近54万个工作岗位经常空缺。

调查显示，活跃在中国的企业中，约有84%希望留在中国。大约73%的受访对象排除了将生产网络迁出中国的可能性，1/5的受访者希望未来在亚洲实现更加多元化的生产网络。

经贸关系进展顺利

德国法兰克福工商会中德经济合作中心主管杜歆婷(外文名韦罗妮克·杜奈)表示，在被誉为欧洲最重要的国际商业中心之一的法兰克福-莱茵-美茵地区，活跃着超过800家中资企业或具有中资背景的企业，当地华人社区规模也在稳步扩大。

据介绍，德国法兰克福工商会中德经济合作中心于2007年成立，主要举办信息交流、跨文化培训和商务圆桌会议等活动，为在华经商的德企、在德的中资企业以及准备进军国际市场的中小型企业提供咨询与协助服务。

“经过与德中两国企业代表的会谈和讨论，我的直观感受是，今年上半年两国双边经贸关系进展顺利。”杜歆婷说。

杜歆婷表示，提升双方专家和管理人员的区域能力将成为未来德中经贸关系发展的决定性因素，商界需要区域专业知识来权衡风险机遇，推进长期合作。

令杜歆婷感到担忧的是，经济风险最小化和加强多样化的政治需求日益增长，导致不安全感在商界蔓延，“各国政府发布不明确的政策、法规以及各种外贸工具都加剧了这种不确定性”。

不愿失去中国市场

德国工商大会国际经济政策和外贸法专家梅拉妮·福格尔巴赫日前表示，美国限制对华投资的举措引发德国企业关注，所谓的“境外投资筛选”有可能造成过度监管。

她提出，欧洲外贸战略的目标必须是加快推动全球市场和投资地的开放，而不是由政府主导对外贸易。

对于德国钢铁企业威尔斯集团首席执行官薄登伯(外文名海诺·布登贝格)来说，商业决策应努力和政治议题保持距离。

“中国当前是全球钢铁行业最大的生产国和消费国。谈到制造业，不管是汽车还是其他行业，中国是世界上最大的市场，我们当然必须要聚焦中国。”

作为成立于1829年的家族企业，同时也是冷轧带钢领域的“隐形冠军”，威尔斯集团持续扎根中国，2007年在华成立服务中心，2014年建立了中国第一家德国冷轧钢铁厂。

薄登伯表示，威尔斯集团的中国分公司与德国总部是一家人，“我不懂政治家们谈及‘去风险’时指的是什么，我们生活在同一个星球上，我们不能指望所有地方都和本国一模一样”。

薄登伯指出，很多在讨论中国的人甚至根本没去过中国。“当我2005年首次去江苏太仓时，没有什么酒店可以住；如今，那里发生了天翻地覆的变化。为什么我要远离中国市场呢？”

当被问及“脱钩断链”等政策将会给企业发展带来什么样的影响时，薄登伯说，他甚至不愿意去计算失去中国市场的代价，这是一个纯理论上的可能性。“‘脱钩’意味着什么？当然我可以卖掉我们的公司，但为什么呢？”

薄登伯认为，企业界不该过多强调政治话题，而要聚焦经济因素。德国化工巨头巴斯夫执行董事会主席薄睦乐(外文名马丁·布鲁德米勒)曾指出，在中国的投资是正确的决定，这让薄登伯印象深刻。“不管政治家怎么说，我也认同这一观点。我们生活在同一个世界，我们拥有同一个市场。”

正如受访德国商界代表所言，德中保持沟通尤其是经贸领域的联系至关重要，期待双方深入发展关系，拓展合作前景。(参与采写：李超、李晓鹏、于潜、陈剑、许舜达)

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