陈浩

新华社布达佩斯8月29日电（记者陈浩）“美美与共——中国匈牙利诗歌吟诵会”暨“汉字与中华文明”展开幕式29日在位于匈牙利首都布达佩斯的匈牙利国家外文图书馆举行。

中国人民对外友好协会副会长李希奎、匈牙利塞切尼国家图书馆副馆长盖伦切尔·尤迪特、匈牙利国家外文图书馆馆长霍尔瓦特·伊什特万等50余名中外嘉宾及匈牙利友好人士、汉学家和青年代表出席此次活动。吟诵会上，中匈青年代表分别用两国语言吟诵《沁园春·雪》《再别康桥》《我愿意是急流》《自由与爱情》等中匈诗歌。会后，嘉宾们参观了“汉字与中华文明”展，并进行拓印等文化互动体验与交流，现场气氛友好热烈。

李希奎在致辞中说，中国和匈牙利都拥有悠久的历史和灿烂的文化。中匈文化理念相通，在文化上有着天然的亲近感。汉字作为中华文化的精魂，沉淀着中华民族的文化底蕴，承载着中华民族的精神追求。而诗歌与人类语言结伴而生，是文学最初的起源。我们期待以诗歌为媒，以汉字为介，推动中匈人文交流。

盖伦切尔在接受新华社记者采访时表示，希望此次“汉字与中华文明”展成为匈牙利人民了解中国和中国文化的一扇窗口。

此次展览由中国人民对外友好协会发起，联合河南省安阳市人民政府、中国文字博物馆、匈中友好协会、匈牙利国家外文图书馆、匈牙利塞切尼国家图书馆、欧洲“一带一路”经济文化合作发展促进会等共同举办。展览将持续至9月20日。

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