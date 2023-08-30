新华社开罗8月29日电（记者姚兵 沈丹琳）埃及总统塞西29日在埃及北部地中海城市新阿拉曼会见来访的苏丹主权委员会主席兼武装部队总司令布尔汉，双方讨论了苏丹最新事态进展、埃苏关系发展以及其他共同关心的问题。

埃及总统府在一份声明中说，会谈讨论了解决苏丹危机的途径，以及在维护苏丹统一和主权的前提下，保障苏丹人民安全的方法。双方还就如何向苏丹人民提供援助和救济进行了讨论。

声明说，塞西在会见中强调，在当前这一关键时期，埃及坚定支持苏丹，并支持其安全、稳定、统一和领土完整。布尔汉表示，苏丹赞赏埃方为维护苏丹安全与稳定，特别是接收苏丹公民而提供的支持。

会谈结束后，布尔汉在埃及尼罗河电视台发表讲话说，苏丹武装部队并不寻求继续统治国家，而是寻求实现民主过渡和自由选举。

据苏丹卫生部通报，自4月15日以来，该国持续数月的冲突已导致3000多人死亡、6000多人受伤。根据联合国的最新估计，目前已有近400万苏丹人逃离家园，其中300多万人在国内流离失所，近90万人在乍得、埃及和南苏丹等国寻求庇护。

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