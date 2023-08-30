新华社达卡8月29日电（记者孙楠）孟加拉国卫生和家庭福利部日前公布的数据显示，该国今年已累计报告超过11万例登革热病例，其中20%的患者是15岁以下儿童。官方28日公布的数据显示，该国今年已有556人死于登革热。

联合国儿童基金会（儿基会）驻孟加拉国办事处在近日发布的声明中表示，在全球气候灾害数量不断增加的一年里，气候变化也加剧了登革热等疾病的传播，直接影响到儿童和成人的生活。

儿基会声明说，为了保护儿童并支持孟加拉国应对公共卫生紧急情况，该机构正在加强对该国政府控制登革热疫情的支持，提供价值225万美元的检测试剂盒，并对专业人员进行培训，同时向公众传播预防登革热的信息。

“孟加拉国政府正在对当下的登革热疫情采取及时和有效的应对措施。”孟加拉国卫生服务总局局长胡尔希德·阿拉姆说，当下的重点是阻止蚊子繁殖，并采取一切措施灭蚊。

世界卫生组织本月11日通报孟加拉国登革热疫情时表示，该国自今年6月出现的这一波登革热感染潮与往年相比不同寻常，而且疫情可能仍未达峰。世卫将孟加拉国的登革热风险评估为高级别，并呼吁快速采取行动遏制疫情传播。

登革热是由登革病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒传播，多在热带与亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死。

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