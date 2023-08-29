新华社开罗8月29日电（记者沈丹琳 姚兵）埃及水资源与灌溉部28日发表声明说，埃及、埃塞俄比亚和苏丹三国围绕埃塞“复兴大坝”问题的谈判当天在开罗结束，谈判没有取得实质性成果。

27日，三国围绕“复兴大坝”问题在开罗启动新一轮谈判。埃及水资源与灌溉部28日发表的声明说，经过多年没有成果的谈判后，新一轮谈判旨在就“复兴大坝”的蓄水和运营规则达成协议。然而，埃塞的立场在本次三方会谈中未发生任何切实变化。在接下来的谈判中，各方应采取“全面的”立场，以便产生积极结果。

埃塞前水利和能源部长塞莱希·贝克莱率团参加了谈判。他在谈判开始时表示，埃塞有权使用尼罗河水资源满足人民的需要，同时坚决承诺公平合理地利用尼罗河水资源。“复兴大坝”也将为埃及和苏丹人民带来巨大利益，埃塞希望通过谈判达成友好的解决方案。

“复兴大坝”位于尼罗河两大源流之一的青尼罗河上，靠近埃塞与苏丹边界。埃塞政府2011年为“复兴大坝”奠基，并于2020年、2021年和2022年完成了三个阶段的大坝蓄水。

位于下游的埃及和苏丹担心埃塞在上游修建大坝会影响本国用水安全，一直对“复兴大坝”的修建表示关切。三国为此进行了十余年谈判。三国曾于2015年签署原则宣言，保证相互尊重他国在水资源上的利益，特别是任何国家所拥有的尼罗河水份额都不应受到影响。三国同意在此基础上继续就其他细节进行谈判，以达成关于大坝问题的全面协议。由于埃塞在2020年不顾反对开始为大坝蓄水，谈判于2021年4月中断。

今年6月，埃塞副总理兼外长德梅克宣布“复兴大坝”即将开始第四次蓄水作业。7月初，埃塞总理阿比·艾哈迈德宣布，为了不影响下游用水，第四次蓄水推迟到8月底至9月初。

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