新华社北京8月29日电 美国罗切斯特大学近日发布公报说，该校研究人员参与的团队成功将裸鼹鼠体内一种“长寿基因”移植到小鼠身上，不仅改善了小鼠的健康状况，并且延长了小鼠的寿命。新研究为解开衰老的秘密和延长人类寿命提供了线索。

裸鼹鼠主要生活在非洲，是一种比普通老鼠体型小、几乎没有体毛的哺乳动物。此前科学家已经注意到，裸鼹鼠的寿命几乎长达同等体型啮齿动物寿命的10倍，并且随着年龄增长，裸鼹鼠通常不会罹患神经退行性疾病、心血管疾病、关节炎和癌症等与衰老有关的疾病。

研究人员此前已经发现，裸鼹鼠体内高分子量透明质酸（透明质酸又称为玻尿酸）含量约是人类和小鼠的10倍，高水平的高分子量透明质酸是帮助裸鼹鼠抵御癌症的机制之一。当研究人员将高分子量透明质酸从裸鼹鼠的细胞内去除后，这些细胞更容易形成肿瘤。

在最新研究中，罗切斯特大学和哈佛大学附属布莱根妇女医院等机构研究人员对实验小鼠模型进行了基因改造，使其携带裸鼹鼠的透明质酸合成酶2基因。该基因负责合成的透明质酸合成酶2在高分子量透明质酸生成过程中发挥重要作用。虽然哺乳动物普遍携带透明质酸合成酶2基因，但裸鼹鼠版本的这个基因具有更强的基因表达。

实验显示，这些转基因小鼠对自发性肿瘤和化学诱导的皮肤癌都有更强的抵御能力。与普通小鼠相比，转基因小鼠总体健康状况得到改善，并且寿命（中位数）延长了约4.4%。在衰老过程中，转基因小鼠身体不同部位发生炎症更少，肠道也更健康。

相关论文近日发表在英国《自然》杂志上。接下来，团队计划探索如何通过调控高分子量透明质酸延长人类寿命、减少与炎症相关的疾病。他们认为，这可以通过减缓高分子量透明质酸降解或增强该物质合成两种途径来实现。目前，团队已锁定能减缓高分子量透明质酸降解的分子，正对其进行临床前研究。

(责编：崔越、贾文婷)