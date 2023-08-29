新华社喀麦隆加鲁阿布莱8月29日电（记者罗毓）喀麦隆九城市供水项目二期工程开工仪式28日在喀麦隆东部大区边境城市加鲁阿布莱举行。

仪式上，中地海外集团喀麦隆公司与喀麦隆国家自来水公司签署商务合同补充协议，双方还与监理公司、二期工程涉及的五座城市市长联合签署合作文件。

“喀麦隆人民急需清洁的自来水。九城市供水项目是喀中民生合作的重要组成部分，一期工程已开花结果，希望二期工程推动两国合作更加蓬勃发展。相信中地海外集团喀麦隆公司会一如既往地展现专业素质，按期保质完工。”出席开工仪式的喀麦隆水资源和能源部长埃松巴对新华社记者说。

中地海外集团喀麦隆公司总经理卢春雨说，喀麦隆九城市供水项目是落实中非合作论坛“九项工程”卫生健康工程的项目。项目执行将为当地提供逾1000个就业岗位，项目完成后预计每天提供超过5万吨清洁水资源。九城市供水项目对减少霍乱等疾病传播、促进城市工业化和改善人民生活水平等起到推动作用。

据介绍，九城市供水项目计划为喀麦隆九座城市修扩建水厂和供水设施，覆盖该国10个大区中的7个，由中国进出口银行援外优惠贷款支持、中地海外集团喀麦隆公司实施。该项目分为两期，一期于2017年9月完工并投产运营，二期计划工期三年。

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