人民网曼谷8月29日电 （记者张矜若）8月25日—26日，由新加坡南洋理工大学南洋公共管理研究生院和连瀛洲纪念奖学金主办的2023连氏善治国际会议在新加坡举行。

两年一度的连氏善治国际学术会议汇聚新加坡和国际学者、从业者和研究人员，共同探讨公共治理、公共服务和评估方面的相关议题。本次会议以“公共产品的善治”为主题， 吸引了来自20多个国家300多位学者、专家和研究人员的共同参与。

作为疫情后南洋公共管理研究生院首次组织的大型实体会议，学院研究和行政团队为会议的举行付出诸多努力，也受到新加坡政府、公共管理学界和学术组织的热烈回应。中国厦门大学、中国人民大学等多所知名高校的学者、研究人员和学生组团参与了会议。在博士生分论坛中，有10余篇来自中国的博士生论文入选，展示了中国公共管理专业博士生教育的最新成果。

会议现场。新加坡南洋理工大学供图

新加坡通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明作为主宾莅临。杨莉明表示，数字时代的善治面临严峻挑战，与其他领域的治理不同，新加坡没有现成的经过实践考验的，适用于数字时代的善治方案。数字技术的复杂性，使用场景的快速变化以及其影响力的全球性，让善治变得更加复杂。杨莉明介绍了全球多个国家，包括中国，美国，英国应对数字治理挑战的做法，并说明新加坡政府将在下个月发布第一份数码经济报告，阐述数码经济如何为本地经济作出贡献，并判断未来的发展和步伐。

新加坡通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明。新加坡南洋理工大学供图

南洋理工大学协力副校长暨南洋公共管理研究生院院长（研究与培训）刘宏教授代表主办方致辞，他介绍了会议的情况，并与与会者分享了学院发展三十年来，教学和科研的进展和成果。南洋理工大学副校长（科研）翁之昊教授和连氏基金主席连宗诚先生在会议开幕式上致辞。

在25日上午的全体会议上，新加坡内政部政务部长陈国明、前外交部长杨荣文以及瑞士苏黎世应用科技大学ZHAW管理与法学院院长雷托·斯坦纳教授等作为主旨演讲嘉宾发表演讲，他们从政策制定者和政策研究者的不同视角，分享了对公共产品善治这一课题的观点和看法。

在新书发布环节，南洋公共管理研究生院研究团队发布其主编的新书《后疫情时代的善治：全球卫生和经济复苏》，该书由刘宏教授，学院高级研究员李侨冰博士和吴杰明研究员共同编辑，书籍的出版得到国际行政科学学会（IIAS）的大力支持。该书内容源于2021年连氏善治国际会议的主旨演讲和会议论文，经过修订编辑成册，希望能为后疫情时代的善治提供不同国家经验的比较视角。

中国科学院院士高福作为2021连氏会议的主旨演讲嘉宾，其演讲稿《科学为基础，公众参与和强有力的行政决策，面对未来的大流行》也是书中重要一章。文章回顾中国抗击新冠疫情的经验，高福认为加强基层的公共卫生建设，科学求真，行政务实以及做好“信息流行病”的管控，是宝贵的中国经验。

与会嘉宾和新书的编者及章节作者合影。新加坡南洋理工大学供图

本次会议的联合主办方包括国际行政科学学会（IIAS）、亚洲公共行政学会（AAPA）、新加坡公共服务学院（CSC）和新加坡思睿集团。

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