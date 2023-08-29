新华社斯德哥尔摩8月29日电 专访：中国可持续城市发展值得外资企业长期投入——访瑞典恩华特集团首席执行官兼总裁卡尔松

新华社记者和苗 付一鸣

瑞典恩华特集团首席执行官兼总裁约阿基姆·卡尔松日前接受新华社记者专访时表示，中国在追求绿色、循环、低碳发展方面给人留下深刻印象，值得外资企业在智慧和可持续城市发展方面对华开展长期合作。

卡尔松高度赞赏中国合作伙伴在使用智能垃圾收集技术方面的努力，认为中国正言行一致地向着绿色发展目标加速推进。回顾多年对华合作，卡尔松表示，他对“中国速度”有了更深刻印象，“中国（对项目）的开发和对新技术的应用速度是如此之快”。

总部位于瑞典的垃圾处理技术创新巨头恩华特集团是气动垃圾收集系统的发明者。该系统将整个垃圾收集过程转移到地下，并取代手动垃圾收集，从而大幅减少与垃圾相关的交通投入及其碳排放。该技术已被中国多个城市和医院的智慧项目采用。

据介绍，创新型垃圾收集系统采用前沿技术，能够有效减少垃圾量，使城市环境更清洁、更健康，城市发展更可持续。

卡尔松表示，恩华特集团致力于在中国市场长期发展。该集团15年前就在中国开展业务，目前已在中国内地和香港推进了70多个合作项目。2022年，集团在华项目数量同比增长70%，中国市场的收入约占恩华特集团全球总收入的20%。

卡尔松坚信，在医疗保健领域，绿色生态目标越来越受重视，而这一领域也是恩华特集团近期在中国增长最快的业务领域之一。

与此同时，恩华特集团还在推动5G通讯技术升级换代和数据分析研究，使其垃圾收集系统更加智能。“我们正处于良好机遇的开端，加强对华合作对双方都大有益处。”卡尔松说。

曾六次到访中国的卡尔松对中国怀有深厚的友好感情。他说：“我喜欢中国历史和文化，也喜欢与中国合作方的沟通交流。能够为中国的可持续发展作贡献，我感到很开心。”

(责编：曹欣悦、贾文婷)