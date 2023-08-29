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阿联酋气候变化与环境部长：国际清洁能源日将激励各国采取解决方案，加速能源转型

2023年08月29日14:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据阿联酋通讯社报道，联合国大会日前宣布明年1月26日为国际清洁能源日，旨在号召全世界采用新的能源生产形式。阿联酋气候变化和环境部长玛丽亚姆·穆罕默德·阿尔姆海里表示，这将鼓励各国采纳旨在加快过渡到清洁能源和实现2030年减排目标的解决方案，避免气候变化的最坏影响并维持宜居的气候。

《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）将于今年11月30日至12月12日在阿联酋迪拜举行。阿尔姆海里说：“COP28上，加速能源转型是一个关键话题，目的是减少温室气体排放。清洁能源技术是能源转型系统中最重要的解决方案之一。”

“在推动能源转型方面，阿联酋已在本地和全球范围内为能源转型项目投资了超过570亿美元。”她补充说。

“阿联酋已经作出自愿的气候承诺，其中最重要的是，到2030年，与正常情况下相比，减少碳排放40％，以补充我们实现2050年净零的目标。为了履行这些承诺，阿联酋最近更新了2050年阿联酋能源战略，并启动了国家氢能战略。”阿尔姆海里说。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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