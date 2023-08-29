人民网东京8月28日电 （记者岳林炜）中国驻日本大使吴江浩28日应约会见日本外务事务次官冈野正敬，就福岛核污染水排海问题进一步向日方阐明严正立场。

吴江浩针对日方所谓交涉指出，日方不顾国内外强烈质疑和反对呼声，执意启动福岛核污染水排海，给全球海洋环境和全人类健康安全带来巨大风险隐患和不可预测危害，引发包括中国在内国际社会愤慨，这是导致当前局面的根源所在。日方必须首先正视现实，反躬自省，立即停止排海。

吴江浩表示，日方声称中国政府应就排海问题发布所谓正确信息，这于理不通。中方基于科学和事实依据，表明自身严正关切和反对立场，完全正当合理。恰恰是日方排海在道义、科学和国际法上都存在严重问题，日方应停止为排海行为“洗白”，以真正负责任的态度同周边邻国诚实沟通，接受国际社会严格监督，切实采取科学、安全、透明的方式处置核污染水。在中方既有关切基础上，结合近日事态发展，日方应认真回答几个问题：

首先，为什么日方刻意强调氚元素经过了稀释处理，但始终对其它放射性核素闪烁其辞？日方声称这些核素经处理后，在排海前即已达到国家安全标准。但世人皆知的是，福岛核污染水含有60多种放射性核素，除氚元素之外，很多核素尚无有效处理技术。并且，所谓“达标”不等于没有，稀释不等于去除，总量并不会减少。无论日方如何辩白，都改变不了大量有害核素被排放入海、可能给海洋环境和人类健康造成不可预测危害的事实。

第二，为什么日方不进行全面系统的海洋环境监测？日方现行监测方案不系统、不全面，未对排放的所有核素进行监测，监测介质海洋生物种类少，不能满足海洋生态长期影响评价的需要。仅凭目前日方公布的监测方法和监测数据，声称福岛核污染水排海安全无害缺乏科学依据，难以令人信服。目前日方公布的大部分数据由东电公司自行实施采样、检测和发布。考虑到东电公司在篡改、瞒报、虚报数据等方面劣迹斑斑，国际社会完全有足够理由怀疑其数据的真实性和可信度。

第三，为什么日方拒绝其他利益攸关方共同参与建立国际监测机制？日方将国际原子能机构（IAEA）挺在前面当“挡箭牌”，声称其他国家参与监测必须在IAEA主导框架下，经IAEA协商同意方可加入。但事实上，目前IAEA监测框架并无其他国家或国际组织现场参与，这称不上真正的国际监测，严重缺乏透明性。如果日方对安全性有充足信心，就应积极支持建立各利益攸关方充分、有效参与的长期监测国际安排，包括其他国家独立实施的第三方监测。

吴江浩就中国驻日本使领馆遭受滋扰提出严正交涉，表示近日中国驻日使领馆接到大量来自日本国内的骚扰电话，对使领馆正常运转造成严重干扰。中方敦促日方依法处置，切实保障中国驻日使领馆、在日机构、企业、公民和来日中国游客人身安全。

吴江浩表示，中方将继续依法保障日本驻华使领馆安全和在华公民合法权益。同时，日方应正确引导舆论，停止渲染炒作，不要试图转移事件焦点，掩盖自身排海错误行为。

吴江浩表示，日方应当认识到，排海行为引发中国民众极大愤慨。中国消费者对于食品安全的担忧不仅现实存在，而且十分强烈。中国海洋产业也面临蒙受经济损失的巨大风险。中国政府一贯坚持以人民为中心，理所当然要回应人民群众强烈关切，有权利、有责任采取正当、合理、必要的应对措施，维护海洋环境安全，维护中国民众健康。

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