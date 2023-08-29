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“丝路花语”中国民族音乐专场演出在孟加拉国举办

2023年08月29日09:58 | 来源：新华网
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　　新华网达卡8月29日电（记者孙楠）“丝路花语”中国民族音乐孟加拉国专场演出27日在孟南北大学成功举办。中国驻孟加拉国大使姚文，中国音乐家协会驻会副主席、秘书长韩新安，南北大学校长伊斯拉姆，孟政府官员，多国驻孟外交官，在孟中企、华人华侨代表，各友好组织代表，南北大学师生等千余人观看演出。

　　在专场演出正式开始前，姚文在致辞时表示，使馆将积极支持并推动两国间的文化交流与合作，掀起文化交流热潮。伊斯拉姆说，汉语言文学和中国民族文化博大精深、魅力无穷，南北大学师生对此永远欢迎，永远敞开怀抱。

　　演出中，中国音乐家协会“金钟之星”民乐团艺术家们带来高水准的民族音乐演奏、昆曲和民歌演唱等精彩节目，孟加拉国达卡大学、南北大学师生也演绎了经典孟加拉语歌曲，演出精彩纷呈，高潮迭起，现场气氛热烈，欢呼不断，中孟音乐在互鉴对话中又一次演绎了“各美其美、美美与共”的文化交流佳话。

　　正值“一带一路”倡议提出十周年之际，中国音乐家协会组织艺术家们以民乐歌曲和戏曲为媒，弘扬中国艺术，传播中国文化，促进中孟两国文明互鉴和民心相通。此前，民乐团已在印尼成功举办演出，并将在孟加拉国的巡演后赴尼泊尔交流演出。

图为演出现场。（萨利姆 摄）

图为演出现场。（萨利姆 摄）

(责编：曹欣悦、贾文婷)

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