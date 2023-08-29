国际在线报道（记者顾鑫、吕牧）2023年中国国际服务贸易交易会将于9月2日至6日在北京国家会议中心和首钢园区举行。今年的服贸会聚焦绿色低碳、数字技术等热门话题，并且国际化程度进一步提升，吸引了来自不同国家的新老朋友齐聚一堂。

今年是荷兰皇家飞利浦公司第三次参加服贸会。这家早在1985年就在华设立首家合资企业的荷兰公司，如今已将中国视为第二个“本土市场”。飞利浦公司希望通过服贸会，将全球创新与本地需求相结合，实现共享共赢，持续深化服务贸易务实合作。

刚刚结束对中国访问回到荷兰的飞利浦公司副总裁杨威廉对这次访华印象深刻。据他介绍，中国合作伙伴取得的创新成就令他惊叹不已。中国专家创造性的将人工智能利用在医疗成像领域，有效提升了医疗效率。中国公司的创新能力正在成为飞利浦本地化和持续投资中国的新动力。“飞利浦正在加大在中国的本地化进程。我们目前提供了很多医疗检测仪器以及数字化解决方案，差不多90%的产品都是在中国制造，包括我们在华的五个工厂和我们在华的合作伙伴。我在中国亲眼看到，我们生产的CT设备上使用了中国供应商提供的人工智能技术。我们在中国取得的进步和投资很多都得益于中国医疗系统的特点。中国有3.7万家医院，这种独特性就要求更多的本地化创新和解决方案。这也是我们努力的方向。”

在当下俄乌冲突持续、国际环境不稳定因素增多的背景下，服贸会如约而至，已成为全球新产品、新技术、新成果首发首秀的重要平台。随着这个平台的影响力不断增强，飞利浦公司更加坚定地加入了服贸会这个“朋友圈”。

杨威廉表示，作为一家连续三年参加服贸会的欧洲企业，飞利浦立足于同中国本土科技企业合作，将全球创新与本地需求相结合，与本地高校、企业和医院合作，与中国共同应对来自健康医疗领域的挑战。“飞利浦为第三次参加服贸会感到激动和喜悦。第一年我们关注了数字化领域；去年我们聚焦了一些诸如癌症这样严重疾病的检测；今年我们将展示我们与中国公司在全球环保体系下的创新合作。”

一直以来，服贸会聚焦低碳能源、碳经济、碳中和、绿色技术等领域，展示全球环境服务领域的最新成果和技术应用，鼓励相关企业开展创新与合作。杨威廉注意到，欧中在健康和绿色经济领域的合作已经成为双方合作的重要增长点。与此同时，中国在应对气候变化领域表现出的雄心也令全球瞩目。值得一提的是，中国政府在医疗机构绿色转型方面作出的努力，已经居于世界领先地位。未来荷兰与中国在该领域的合作将为世界作出表率。“中国在应对健康和气候变化方面可以为世界作出很多贡献，世界将更加信任中国。实际上，医疗行业占全球温室气体排放的5%。所以让医院变得更加绿色环保是我们的责任。中国也意识到了这一点，并在医疗领域对环保进行投资。荷兰政府也在这样做。荷中双方将通过数字化、更好的技术和更高的效率，寻找到更好的解决与合作途径。在健康和环保领域，我们的合作机遇广泛。”

(责编：曹欣悦、贾文婷)