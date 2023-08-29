人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方呼吁国际社会在联合国维和部队撤出后继续帮助马里

2023年08月29日08:52 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国8月28日电 中国常驻联合国副代表戴兵28日在安理会马里问题公开会上发言，呼吁国际社会在联合国马里多层面综合稳定团（马里稳定团）撤出后继续帮助马里应对挑战。

　　戴兵说，马里政治和平进程处于关键时期。马里稳定团正在逐步撤出马里。国际社会要从马里和地区整体和平稳定大局出发，帮助马里应对各方面挑战，推动联合国同马里在新形势下深化合作。

　　第一，要继续支持马里政治和平进程。当前，马里在筹备大选、推动政治体制改革、落实和平协议等方面面临不少难题。国际社会要尊重马里主权和主导权，结合马里实际需要提供建设性支持。

　　第二，马里稳定团正在开展撤出行动。马里稳定团和联合国秘书处要同马里政府和出兵国加强沟通，在移交营地、撤出人员、清算财产等方面细化方案、周密实施。保障维和人员和联合国资产安全是重中之重。

　　第三，中方赞赏马里当局积极开展反恐行动。当前，萨赫勒地区国家政局动荡。恐怖主义和极端势力乘机作乱，威胁地区稳定。马里稳定团撤出后，国际社会对马里和地区国家反恐维稳不能撒手不管，要继续在装备、后勤、资金等方面提供支持，增强马里当局反恐和保护平民的能力。要继续支持西非和萨赫勒地区国家保持反恐安全合作势头，重振合作机制，维护共同安全。要着力应对冲突根源问题，联合国有关机构要在减贫发展、粮食安全、妇女儿童保护等方面提供更多支持。国际人道机构和主要援助方要保持对马里的援助规模，避免援助附加政治条件。

(责编：曹欣悦、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部