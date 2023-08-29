新华社联合国8月28日电 中国常驻联合国副代表戴兵28日在安理会马里问题公开会上发言，呼吁国际社会在联合国马里多层面综合稳定团（马里稳定团）撤出后继续帮助马里应对挑战。

戴兵说，马里政治和平进程处于关键时期。马里稳定团正在逐步撤出马里。国际社会要从马里和地区整体和平稳定大局出发，帮助马里应对各方面挑战，推动联合国同马里在新形势下深化合作。

第一，要继续支持马里政治和平进程。当前，马里在筹备大选、推动政治体制改革、落实和平协议等方面面临不少难题。国际社会要尊重马里主权和主导权，结合马里实际需要提供建设性支持。

第二，马里稳定团正在开展撤出行动。马里稳定团和联合国秘书处要同马里政府和出兵国加强沟通，在移交营地、撤出人员、清算财产等方面细化方案、周密实施。保障维和人员和联合国资产安全是重中之重。

第三，中方赞赏马里当局积极开展反恐行动。当前，萨赫勒地区国家政局动荡。恐怖主义和极端势力乘机作乱，威胁地区稳定。马里稳定团撤出后，国际社会对马里和地区国家反恐维稳不能撒手不管，要继续在装备、后勤、资金等方面提供支持，增强马里当局反恐和保护平民的能力。要继续支持西非和萨赫勒地区国家保持反恐安全合作势头，重振合作机制，维护共同安全。要着力应对冲突根源问题，联合国有关机构要在减贫发展、粮食安全、妇女儿童保护等方面提供更多支持。国际人道机构和主要援助方要保持对马里的援助规模，避免援助附加政治条件。

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