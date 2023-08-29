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泰国新政府致力推动国家团结发展

2023年08月29日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　泰国下议院议长发言人坎披近日表示，泰国国王玛哈·哇集拉隆功已批准任命赛塔·他威信为泰国第30任总理。

　　分析人士指出，赛塔下一步将着手组建新政府，新政府将由作为下议院第二大党的为泰党主导，加上原总理巴育政府中的主要保守派政党及其他党派组成。面对当前的政治和经济挑战，赛塔呼吁国民团结，与新政府共同推动国家发展前进。

　　总理选举一波三折

　　坎披在当天的记者会上说，下议院秘书处已把8月22日国会上下两院联席会议选举赛塔为总理的结果上呈王室，国王已批准赛塔的总理任命。

　　在8月22日召开的国会联席会议上，赛塔作为唯一获得提名的候选人，在参加投票的728名议员中获得482票支持，当选泰国新总理。

　　在5月议会选举中，远进党共拿下151席，成为下议院第一大党。为泰党以141个议席位列第二。巴育领导的政府中，自豪泰党获得71个议席，巴育所在的泰国人团结建国党获36席，另一个亲军方阵营的人民国家力量党获得40席。连任无望的巴育在今年7月宣布退出政坛。

　　选举结果确认后，远进党与为泰党等政党组成联盟支持远进党党魁披塔为总理候选人。根据泰国宪法，总理由国会上下两院全部750名议员选举产生，但远进党主张的激进改革议程遭到保守派占主导的上议员反对，披塔在7月的两次国会联席会议中均未能获得过半数支持。远进党方面7月21日宣布将组建新政府主导权交给下院第二大党为泰党。

　　为泰党8月21日正式宣布与自豪泰党、泰国人团结建国党、人民国家力量党等组成联盟，最终促成赛塔当选新任总理。

　　着手组建新内阁

　　根据程序，赛塔获得总理任命后将着手组阁。为泰党与盟友事先达成的协议已经对内阁席位进行了分配，但具体人选尚未公布。

　　新的执政联盟包括为泰党以及作为保守派的泰国人团结建国党、人民国家力量党等政党，而双方及各自支持者之间的对立贯穿了过去10多年的泰国政治，因此一些泰国媒体形容新政府为“和解政府”。

　　对于最终达成合作，为泰党方面的解释是，为了尽快组建政府让国家得以运转，必须接受政治现实，为泰党愿意为此承担代价，借此机会化解矛盾，实现不同党派的团结。

　　一些观察人士担心，执政联盟各党派积怨颇深，政见不同，组阁或政策推动可能引发矛盾。对于有关新政府是否稳定的质疑，赛塔8月23日在获得任命后的记者会上回应，外界应等到组阁完成、新政府开始履职后再作评判。执政联盟成员、泰国人团结建国党党魁比拉攀也表示，内阁职位分配不是主要的，重要的是能够尽快让政府运作起来。

　　此外，赛塔当选总理当天，长期流亡海外的泰国前总理他信回国并因先前的定罪入狱服刑。泰国媒体8月23日报道，他信因病被紧急送医。他信和为泰党方面均强调他回国是出于家庭原因，与总理选举没有关系。

　　致力推动国家发展

　　赛塔8月23日在正式获得任命后表示，新政府将倾听民众声音，致力于让泰国社会重新团结起来，帮助国家进一步发展前进。

　　泰国银行数据显示，今年7月泰国的营商信心指数跌至49.3，创近期新低。分析人士指出，受政局不明朗的影响，许多投资者都保持观望。赛塔从政前是泰国一家知名地产开发商的总裁兼首席执行官，在5月议会选举前正式进入政坛，泰国各界普遍期待他能发挥在商界的经验推动国家发展。

　　泰国中华总商会主席林楚钦告诉新华社记者，新政府成立对泰国经济社会稳定至关重要。“财政预算审批将提上日程，有利于推进重大项目。随着内阁重组，许多决定行业政策的委员会也将敲定人选，投资和行业政策有望明朗，投资者的目光将再次聚焦泰国。”

　　林楚钦说，泰国商界期待赛塔领导的政府进一步扩大贸易，加快开拓新市场并开展自贸谈判以应对出口萎靡；采取签证便利化等措施以促进旅游业增长；关注农业，加快交通、水利等领域的基础设施建设，同时鼓励发展电动车产业等新能源经济，抢占市场先机。

　　（据新华社电  记者陈家宝、林昊，报道员任芊）

(责编：曹欣悦、贾文婷)

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