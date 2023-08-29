在实现民族复兴的道路上和推动世界和平发展的进程中，中国的朋友遍天下。携手各方构建人类命运共同体的中国，“朋友圈”只会越来越大

习近平主席日前应邀赴南非约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤，并对南非进行国事访问。此访立足南非和金砖，放眼非洲和世界，传承中非传统友好，汇聚南南合作新共识，增添和平发展正能量。在人类社会发展的关键当口，这次具有战略意义的访问举世瞩目。

“是坚持合作与融合，还是走向分裂与对抗？是携手维护和平稳定，还是滑向‘新冷战’的深渊？是在开放包容中走向繁荣，还是在霸道霸凌中陷入萧条？是在交流与互鉴中增进互信，还是让傲慢与偏见蒙蔽良知？历史的钟摆朝向何方，取决于我们的抉择。”透过习近平主席在2023年金砖国家工商论坛闭幕式上发表的致辞，更能理解当前深化新兴市场国家和发展中国家团结合作的重要意义。新兴市场国家和发展中国家坚持团结自强，塑造国际格局的积极力量就将不断增强，世界和平发展的前景就将更加光明。

中国始终致力于深化同广大发展中国家团结合作。习近平主席指出：“作为发展中国家、‘全球南方’的一员，我们始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益，推动增加新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。”访问南非，两国元首一致同意携手构建高水平中南命运共同体；出席金砖国家领导人第十五次会晤，推动金砖合作机制实现历史性扩员；出席“金砖+”领导人对话会，携手各方构建发展共同体；出席中非领导人对话会，提出中国助力非洲一体化和现代化事业发展的新举措……习近平主席此访进一步巩固了中国同广大发展中国家团结合作的大局。

习近平主席此访再次表明，中国同广大发展中国家的友好合作关系基础深厚、牢不可破。一段时间以来，个别国家试图通过强行剥夺中国的发展中国家地位，将中国排除在“全球南方”之外，破坏中国同其他发展中国家的关系。听一听此访期间其他发展中国家领导人发自内心的对中国的认可和支持，个别西方国家当有自知之明。“中国是全天候的朋友，更是在我们遇到困难时可以依靠的朋友”“非洲人民向往中国，非洲各国都希望和中国朋友合作”“感谢中国，让我们共同繁荣，我们的友谊一定会像河流一样生生不息”“中国始终尊重我们，我们也坚定支持中国”……事实证明，在实现民族复兴的道路上和推动世界和平发展的进程中，中国的朋友遍天下。

习近平主席此访再次表明，只有坚持在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，才能走得稳、走得远。当今世界是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。各国人民企盼的，不是“新冷战”，不是“小圈子”，而是一个持久和平、普遍安全的世界，一个共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。这是历史前进的逻辑、时代发展的潮流。与个别国家不甘心失去其霸权地位，对新兴市场国家和发展中国家肆意围堵打压不同，中国坚定携手各方落实全球发展倡议，促进共同发展繁荣；与个别国家不断扩大军事同盟，拓展自身势力范围，挤压别国安全空间不同，中国坚定推动全球安全倡议落地生根，坚持对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和，携手打造安全共同体；与个别国家蓄意鼓噪所谓“民主和威权”“自由和专制”的二元对立不同，中国坚定践行全球文明倡议，促进世界文明多样性，弘扬全人类共同价值，加强人文交流合作。携手各方构建人类命运共同体的中国，“朋友圈”只会越来越大。

“面对风高浪急甚至惊涛骇浪的考验，各国要秉持正确的世界观、历史观、大局观，把构建人类命运共同体的理念转化为行动、愿景转化为现实。”作为发展中国家、“全球南方”的一员，中国将继续秉持人类命运共同体理念，同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益，不断壮大世界和平和发展的力量，推动人类发展的巨轮驶向更加光明的未来。

《 人民日报 》（ 2023年08月29日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)