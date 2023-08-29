新华社北京8月28日电 8月28日，商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部长雷蒙多举行会谈。双方围绕落实中美元首巴厘岛会晤重要共识，就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了理性、坦诚、建设性的沟通。

王文涛表示，经贸关系是中美关系的压舱石。两国的贸易对各自经济和世界经济都很重要。中方愿与美方共同努力，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，为两国工商界合作创造良好政策环境，促进双边贸易和投资。

王文涛重点就美国对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等表达严正关切。王文涛表示，泛化国家安全不利于正常经贸往来，实施单边、保护主义措施不符合市场规则和公平竞争原则，只会损害全球产业链供应链安全稳定。美方多次表示不寻求与中方脱钩，希望美方将表态落在实处。

王文涛部长和雷蒙多部长认识到中美在经贸领域开展开放和富有成效对话的重要性，宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道。双方成立了一个工作组，由中美副部长级和司局级的政府官员组成，并有企业代表参加，以寻求解决具体商业问题的办法。工作组将每年举行两次副部级会议。两位部长同意经常性沟通，每年至少会见一次。此外，双方还启动了出口管制信息交流机制，作为解释各自出口管制制度和改善沟通的机制。双方将按照各自法律，就出口管制信息进行交流。

双方讨论并同意两国专家将就强化行政许可过程中的商业秘密和保密商务信息保护问题进行技术磋商。

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