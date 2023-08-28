新华社北京8月28日电 美国执法部门27日说，前一天在佛罗里达州北部杰克逊维尔市枪杀3名黑人的白人枪手所持枪支系合法购买，案件出于种族动机。

当地治安官J·K·沃特斯在新闻发布会上说，枪手瑞安·克里斯托弗·帕尔米特先前没有犯罪记录，警方唯一的记录是他与兄弟因一次家庭暴力报警。不过，沃特斯说，帕尔米特曾于2017年被短暂扣留，所依据的当地法律规定，在发生精神健康危机时，可以将一个人“带到接收机构进行强制检查”。

按沃特斯说法，帕尔米特还留下了一份遗嘱和一封遗书，现已被他的父亲取回。

据路透社报道，调查部门称这起枪击案出于种族动机，称枪手作案前向媒体、他的父母和执法部门散布“多份宣言”，详细描述了他对黑人的仇恨。

2018年3月14日，在美国纽约，学生集会抗议枪击暴力。新华社记者王迎摄

美国司法部长梅里克·加兰在一份声明中说，司法部正在调查这起枪击事件，将其视为仇恨犯罪和“出于种族动机的暴力极端主义行为”。

这次枪击事发于当地时间26日约14时，枪手携带一支半自动步枪和一把手枪前往一家折扣商品连锁店，开枪打死两名黑人男子和一名黑人女子后自杀。

美国总统约瑟夫·拜登27日在声明中说：“我们必须拒绝生活在这样一个国度：那里，黑人家庭去商店购物、黑人学生去上学都要担心因肤色而被枪杀。”

2017年10月4日，在美国拉斯维加斯的“新前线”枪械商店，一名店员为顾客展示枪支。新华社记者王迎摄

美国人口约3.3亿，民间枪支保有量超过4亿支，涉枪暴力已成为美国社会生活的“常态”。由于党争等因素，美国枪患痼疾难除。民主、共和两党围绕控枪议题分歧严重，致使国会20多年来未能通过任何重大的联邦控枪法律，而地方层面控枪立法努力也因党争极化、利益集团阻挠而举步维艰。（刘曦）

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