新华社北京8月28日电（记者温馨、冯歆然）外交部发言人汪文斌28日表示，金砖扩员顺应了历史发展潮流，呼应了发展中国家普遍意愿，必将有力推进世界多极化和国际关系民主化势头，有力推动全球政治经济治理体系朝着更加公正合理的方向发展，有力提升新兴市场和发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。

当日例行记者会上，有记者问：金砖扩员受到国际社会广泛关注。国际媒体评论称，此次扩员是金砖机制发展的重要里程碑，体现了“全球南方”崛起的历史潮流，也体现了不同区域国家对多极化国际秩序的共同期待。也有观点认为，金砖日益具备抗衡西方的强大力量，可能加剧阵营对立。中方对此有何评论？

汪文斌表示，在上周举行的金砖国家领导人第十五次会晤中，金砖国家领导人一致同意，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚作为新成员加入金砖，并欢迎其他有意愿并符合条件的发展中国家成为金砖伙伴国。这是金砖发展进程中的历史性时刻。

“此次扩员顺应了历史发展潮流，呼应了发展中国家普遍意愿，必将有力推进世界多极化和国际关系民主化势头，有力推动全球政治经济治理体系朝着更加公正合理的方向发展，有力提升新兴市场和发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。”汪文斌说。

“我要强调的是，金砖合作倡导开放包容、互利共赢，为的是实现共同发展、普遍繁荣，不搞阵营对抗，与‘小圈子’‘小集团’有本质不同。”汪文斌表示，金砖机制的蓬勃发展，是南南合作平台的拓展，是维护和平力量的增强，是世界正义阵线的扩大，是发展中国家团结合作的又一个重要里程碑，受到绝大多数国家欢迎。

汪文斌说，中方将同金砖伙伴一道，继续深化金砖战略伙伴关系，拓展“金砖+”合作模式，充实政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”合作架构，不断谱写新兴市场国家和发展中国家团结合作谋发展的新篇章，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

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