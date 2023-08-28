新华社北京8月28日电（国际观察）美数百军方重要岗位任命受阻成政坛奇观

新华社记者吴宝澍

今年以来，由于美国共和党籍联邦参议员汤米·图伯维尔的持续阻挠，美军约300名高级军职任命和军衔晋升人选在参议院的批准程序被搁置，其中包括多名参谋长联席会议成员人选。图伯维尔这么做，并非针对人选本身，而是声称要以此推翻民主党政府补贴军人及家属跨州堕胎的政策。

图伯维尔不肯罢休，民主党人也不愿让步，越来越多高级军官人选任命被搁置。分析人士指出，这一政坛奇观是美国两党不择手段、不计后果相互掣肘的又一例证，美国政治正陷入愈演愈烈的党争恶斗漩涡中。

阻挠史无前例

据美国《华盛顿邮报》梳理，图伯维尔已阻碍约300名由总统提名担任军职和晋升军衔的将军人选，其中包括参谋长联席会议8名成员中5名的接班人选，分别是联席会议主席、陆军参谋长、海军作战部长、空军参谋长、海军陆战队司令。

参谋长联席会议是美国国防部最高军职机构，是总统和国防部长的军事高参。陆军参谋长、海军作战部长、空军参谋长、海军陆战队司令是各自军种的最高军职长官。

今年以来，美国海军陆战队司令、陆军参谋长、海军作战部长先后卸任，这三个军种军事长官的接替人选均因图伯维尔设阻，尚未在参议院获批，只能代行军事长官职责。按美国《政治报》说法，代理身份令这些军事长官无法做出涉及其军种未来的重大战略性决策。现任参谋长联席会议主席、空军参谋长也即将卸任，接替人选也在受阻之列。

本月14日，在美国海军作战部长迈克尔·吉尔戴的卸任仪式上，美国国防部长奥斯汀再次表达不满：“由于那项全面阻拦，从今天起，国防部历史上头一次，我们三个军种在没有参议院批准的长官的情况下运转。这史无前例，没有必要，而且不安全。”

美军目前有852名将军。按美国国防部新闻发言人的说法，如果图伯维尔不收手，到今年年底，被搁置任命的将军人选将达到约650人。

党争不择手段

表决批准总统提名的政府官员、联邦法官、外交官、军官等人选是美国国会参议院的重要职责。近年来，在美国两党恶斗加剧的背景下，围绕政府高官、联邦最高法院大法官、大使等人选，两党不断“拉扯”，批准程序常常耗费不少时日。

但对每年海量的军官人选，参议员们一般不提异议。参议院的通常做法是：每次就一批军官人选一并举行参议员集体口头表决，如无人反对即可通过。这样例行公事，省时省力。然而这一次，图伯维尔打破惯例，以一己之力阻拦任何将军人选以上述方式快速获批。他给出的理由是反对国防部补贴军人及家属跨州堕胎的政策。

美国联邦最高法院去年推翻“罗诉韦德案”后，一些共和党控制的州相继限制堕胎，这导致一些女性不得不跨州寻求堕胎。美国国防部去年10月推出政策，为派驻在限制堕胎州的军人及家属跨州堕胎提供带薪假期和路费补贴。

现年68岁、2020年首次当选联邦参议员的图伯维尔来自亚拉巴马州，那里是共和党根基深厚的“深红州”，堕胎在该州被定为违法行为。美国全国公共广播电台分析认为，图伯维尔是第一次担任联邦参议员，可能想借阻挠军官任命来提高自己的知名度。

美国总统拜登等民主党人指责图伯维尔此举损害国家安全。共和党人则对图伯维尔的行为看法不一，一些保守派表示支持，不支持者则无法说服他收手。

政治恶斗愈演愈烈

就程序来说，如果图伯维尔坚持阻挠，民主党人可以提请参议院就将官人选逐一举行全体参议员一一表态的唱名表决，如半数以上同意即可通过。按美国媒体说法，对数百名人选逐一唱名表决耗时太久，几乎不可行。

民主党人迄今未就任何一名将官人选提请唱名表决，他们希望共和党人说服图伯维尔收手，担心一旦开了逐一表决军官人选的先例，今后此类阻挠行动会频频上演。

在图伯维尔所代表的亚拉巴马州，美国公共政策民调所的民调显示，58%的受访者认为，图伯维尔已表明立场，应当收手了；72%的受访者认为，军官任命不应被政治化。

分析人士指出，近年来，枪支管控、堕胎权、联邦债务上限、移民问题等都成为两党恶斗的筹码。这次的军官任命僵局再次凸显美国政治极化加剧、党争恶斗升级。

美国记者雷·阿纳尼亚在沙特阿拉伯《阿拉伯新闻》网站上发表文章说，美国政治体系陷入混乱，从联邦参议员、州长到地方议员，各级官员都沉迷于愤怒地相互指责，无人对各种问题做务实讨论。《华盛顿邮报》发表评论文章指出，党争主导了美国大部分的政治行为，凸显美国政治体制的弊端。

(责编：贾文婷、杨牧)