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一带一路·零距离｜一朵“云”两端的濒危动物守护者

陈瑶 吴昊 马晓澄
2023年08月28日14:23 | 来源：新华网
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　　新华社广州/墨西哥城8月28日电　题：一朵“云”两端的濒危动物守护者

　　新华社记者陈瑶 吴昊 马晓澄

　　中国与拉美有多远？墨西哥齐拉姆国家自然保护区的居民说，仅仅相距一朵“云”的距离。

　　在这朵“云”的两端，中拉技术人员、环保人士默默守护着拉美的濒危动物，守护着万千物种的家园。

　　齐拉姆国家自然保护区植被繁茂。“这里是美洲虎的地盘。”齐拉姆社区领袖胡安·卡斯蒂略说。美洲虎，又称美洲豹，是当地现存唯一的豹属动物。当地居民一直将美洲虎视为他们的一分子。

　　这个保护区占地690多平方公里，超过590种动植物在这片湿地繁衍生息。

　　然而，由于非法狩猎、无节制放牧和盗伐林木，加之气候变化的影响，近年来齐拉姆保护区的生态系统迅速恶化，近80%的雨林遭受破坏，许多物种的栖息地急剧缩小。美洲虎被列入世界自然保护联盟濒危物种红色名录中的“近危物种”。

　　为保护生物多样性，当地社区和环保人士希望了解美洲虎等受威胁动物的活动区域，在努力寻找它们的足迹。

　　在智利，人们同样怀着急切心情寻找另一些濒危动物的足迹。

　　智利的纳韦尔武塔山脉是全球生物多样性最丰富的生态系统之一。这里有年龄高达2000多岁的南美杉，还有一种濒临灭绝的动物——达尔文狐。

　　智利环保组织“森林之道”创始人贝尔纳多·雷耶斯介绍，达尔文狐被视为具有高生态保护价值的“伞形物种”，对它们的保护也有助于保护其他物种。

　　广袤的森林中，无论是美洲虎还是达尔文狐，往往活动隐秘、踪迹难觅，人们很难在自然状态下见到它们。对于盗猎、盗伐行为也难以实时监控。

　　要在自然状态下关注、守护濒危动物，“科技守护自然”项目找到了正确的打开方式。

　　在深圳，华为TECH4ALL数字包容项目办公室的项目经理曾铭收到了项目部发来的视频：一只美洲虎正悠闲散步。她看了看表，拨通了华为墨西哥公共关系与对外沟通经理萨米拉·埃雷拉·佩雷斯的视频电话。她们约好把“科技守护自然”项目下一阶段的工作再梳理一遍。

　　2022年5月，墨西哥尤卡坦州政府与中国华为公司、世界自然保护联盟携手在墨西哥开展一项名为“科技守护自然”的人工智能技术合作项目。项目在尤卡坦半岛齐拉姆保护区通过“秘境之眼”相机，全天候不间断采集保护区视频数据，利用华为云技术等，在云端进行视频AI分析，以此监测生物多样性指标，并研究气候变化等因素对生态系统的影响。

　　“这样无需人员频繁进入保护区，不会打扰保护区。”“科技守护自然”项目墨西哥协调员雷吉娜·塞韦拉说。工作人员会定期取回相机存储卡，将图片和视频文件经由尤卡坦理工大学上传至华为云进行处理。

　　类似的中国云技术，在智利、哥斯达黎加已应用多年。

　　在智利，“科技守护自然”项目除了对达尔文狐等不同动物叫声进行识别和研究，还能监测盗猎者的枪声、盗伐林木者的卡车与电锯声，一旦识别会实时报警，将定位信息推送到当地护林员的手机，帮助他们快速到现场干预。

　　“我们为当地提供线上和线下培训，这个解决方案帮助保护区的工作人员大大提升了工作效率。”曾铭说，使用相关技术处理上万小时的音视频，只需几个小时便可截取所需内容，分析的平均正确率达96%。

　　“我们梦想毕生守护美洲虎，但也曾担心，孩子们将来只能在照片上看到美洲虎。”齐拉姆社区居民奥梅利娅·特雷霍说，得益于“科技守护自然”项目，“梦想成真了”。

　　在墨西哥齐拉姆地区，自2022年9月至2023年5月，项目共成功检测到119个物种，包括5只野生美洲虎个体，以及88种鸟类、22种哺乳动物、5种爬行动物和4种两栖动物，其中34个物种被列入世界自然保护联盟濒危物种红色名录。

　　曾铭介绍，目前华为在全球4个大洲的46个保护区开展了“科技守护自然”项目，用数字技术保护当地具有代表性的森林、湿地和海洋等生态系统。她表示，希望能与更多伙伴携手，“充分发挥技术的赋能作用，共同守护我们的地球家园”。

　　“科技守护自然”项目是中拉共建绿色“一带一路”的组成部分，在众多人心中种下对美好未来的希望。

　　“我希望30年或50年后，这片丛林还能像现在这样，动物拥有这样的栖息地，生命可以在这片土地上延续、繁衍。我对未来充满乐观和希望。”塞韦拉说。（参与记者：朱雨博、王攀、梁希之）

(责编：贾文婷、杨牧)

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