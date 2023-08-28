新华社阿富汗赫萨拉克8月28日电 通讯：“无辜的孩子犯了什么罪！”——重访美军空袭阿富汗平民现场

新华社记者邹学冕 赵家淞

在阿富汗东部楠格哈尔省大山深处的赫萨拉克地区，倒塌多年的房屋废墟和残垣上大大小小的弹坑无言地讲述着战争的历史……距2021年8月30日美军撤离阿富汗即将满两年之际，新华社记者重返曾多次遭到美军空袭的赫萨拉克。对当地很多人来说，美军在这里犯下的暴行仍历历在目。

在当地村民哈吉·谢里夫·汗自建的土坯房边，汗向记者展示当年被爆炸震碎的玻璃和炮弹碎片在墙体、屋顶上留下的弹坑。“大约6架飞机从3个方向飞来，轰炸持续了3个多小时。村民们直到天亮才敢走出家门。”汗说，2019年3月9日凌晨3时许，美军战机袭击了他们所在的纳赛尔希勒村，造成数十人丧生。

在这次袭击中，一枚炸弹落在了汗的弟弟纳扎尔·古勒家的院子里，全家13口人当场遇难，其中包括3个还不到3岁的孩子。

“那些无辜的孩子到底犯了什么罪！”说起被美军残害的亲人，汗满腔怒火。“他们对我们做的事情太可怕了，面对这种残酷的行为，我真的不知道该说些什么！”

采访中，数十名当地百姓走过来围在记者身边。他们对当时的惨剧仍记忆犹新。村民米罗对记者说，得知古勒遇难后，大家心如刀割，都陆续来到古勒家查看情况。“我们看到房子已经被毁了，里面什么都没有剩下。虽然大家都愤怒到了极点，但美军的炮火让我们不敢吭声，也无能为力。”

美国布朗大学战争成本项目报告说，美军在2017年放宽了对阿富汗空袭的交战规则，导致平民伤亡人数急剧增加。据统计，美军入侵阿富汗20年间，夺去了包括3万多平民在内的17.4万阿富汗人的生命，近三分之一阿富汗人沦为难民。

当前，阿富汗面临严重人道主义危机，普通民众连填饱肚子都困难，汗和家人也一直无力修复被美军炮火炸得伤痕累累的房屋。“不幸的是，到目前为止，甚至没有人过问我们的情况，也没有任何人道主义组织帮助我们。”汗说。

美国总统拜登于2022年2月11日签署行政令，要求将阿富汗中央银行约70亿美元的在美资产均分，一半作为赔偿“9·11”事件受害者的资金来源。可时至今日，众多深受美军滥杀无辜之害的阿富汗民众却从未收到他们应得的道歉及赔偿。

美国入侵阿富汗20年，毁掉了无数人的前途。“我时常还能在村里见到在那场空袭中幸存下来的一个孤儿，虽然他已经长大，但看到飞机就会害怕，”汗泪水止不住涌出，“我仍然记得我们告诉他父母已经遇难的真相后，他眼里流露出的孤独和绝望。”

(责编：贾文婷、杨牧)