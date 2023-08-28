新华社开罗8月27日电（记者沈丹琳 姚兵）埃及水资源与灌溉部27日发表声明称，埃及、埃塞俄比亚和苏丹三国围绕埃塞俄比亚“复兴大坝”问题当日在埃及首都开罗启动新一轮谈判。

埃及水资源与灌溉部长哈尼·苏维拉姆在声明中强调，三国有必要就“复兴大坝”的蓄水和运营规则达成具有约束力的法律协议，同时兼顾三国的利益与关切。他敦促在大坝蓄水和运营问题上停止单方面行动，强调在没有达成三方协议的情况下对大坝蓄水和运营违反了三国在2015年签署的原则宣言。

“复兴大坝”位于尼罗河两大源流之一的青尼罗河上，靠近埃塞俄比亚与苏丹边界。埃塞俄比亚政府2011年为“复兴大坝”奠基，并于2020年、2021年和2022年完成了三个阶段的大坝蓄水。

位于下游的埃及和苏丹担心埃塞俄比亚在上游修建大坝会影响本国用水安全，一直对“复兴大坝”的修建表示关切。三国为此进行了十余年谈判。三国曾于2015年签署原则宣言，保证相互尊重他国在水资源上的利益，特别是任何国家所拥有的尼罗河水份额都不应受到影响。三国同意在此基础上继续就其他细节进行谈判，以达成关于大坝问题的全面协议。由于埃塞俄比亚在2020年不顾反对开始为大坝蓄水，谈判于2021年4月中断。

今年6月，埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克宣布复兴大坝即将开始第四次蓄水作业。7月初，埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德宣布，为了不影响下游用水，第四次蓄水推迟到8月底至9月初进行。

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