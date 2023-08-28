人民网刘宁 苏缨翔 宋歌 孙鸿宇 张凯伟 奥利弗

走进长春，随处可见“红旗”“解放”牌汽车在城市中穿行而过。历史悠久的有轨电车融入川流不息的人群，成为市民日常生活密不可分的一部分。

这里是新中国汽车工业与轨道交通的摇篮，新中国第一辆汽车和第一代地铁客车都诞生于此。现如今，这座城市正利用自己丰富的汽车工业资源，以科技创新赋能发展，驶入现代化与国际化的“快速路”：复兴号动车组从这里开始连接大江南北，“红旗”牌汽车从这里驶向中东与欧洲……

近日，人民网“看见中国”多语种融媒体团队走进长春，感受这座汽车之城的深厚底蕴与蓬勃朝气。

“中国速度”驶向世界

进入高铁时代以来，我国铁路运输飞速发展。目前，中国是世界上唯一实现高铁时速350公里商业运营的国家，高铁里程占世界高铁总里程的2/3以上。

在这些疾驰的高铁列车中，约四成是由中车长春轨道客车股份有限公司（中车长客）制造的。走进中车长客位于长春市绿园区的制造车间，独立的复兴号动车组车厢整齐排列，等待工人们进行装配作业。

中车长客动车组制造车间内部。人民网 宋歌摄

这家前身为长春客车厂的企业见证了新中国轨道交通发展的许多重要节点，中国标准动车组复兴号列车就由其参与研制。近年来，中车长客推出了一系列突破性的高铁列车产品，如氢能源驱动的市域列车、时速400公里可变轨距动车组、服务北京冬奥的智能动车组等等。

在北京冬奥智能动车组上，中车长客的工程师董雪妍向人民网记者介绍道：“在智能行车方面，我们首次实现了时速350公里、有人值守的GoA2等级的自动驾驶技术，这项技术填补了世界历史上时速350公里驾驶的技术空白。”

从模仿到超越，中国高铁已成为中国在世界舞台上一张闪亮的新名片。目前，中车长客制造的列车已经出口至美国、澳大利亚、巴西、以色列等20多个国家和地区。今年7月，中车长客提供的地铁列车帮助沙特阿拉伯完成了麦加朝觐活动，期间累计发行列车2208列次，运送乘客215万次。借由中车长客的产品，全世界越来越多的乘客正享受着“中国速度”。

“凭借对核心技术的掌握和卓越的本地化能力，我们正在积极向全世界推进中国技术、中国产品、中国智慧、中国方案。”董雪妍说。

“智”造汽车 引领潮流

长春汽车工业得以实现行业领跑，离不开智能制造的理念和强大的科技创新能力。从自动化、智能化的生产线，到拥有自主知识产权的核心技术，技术优势让长春生产的汽车不仅在国内市场大受欢迎，还远销世界各国。

成立于1991年的一汽—大众是长春的老牌车企，也是自动化生产车间的代表。在它的总装车间内，现场的工程师董精华向记者介绍，这里的生产线每天可以下线1200台车，每隔57秒就可以下线一台新车。

不仅是中外合资企业，本土品牌一汽—红旗的繁荣工厂同样以智能化生产线见长。这里有680多台智能焊接机器人，AGV搬运机器人穿梭其中，将零件精准搬运到点位。据了解，在红旗繁荣工厂的部分生产线上，自动化水平可达到100%。

一汽—红旗繁荣工厂内的智能机器人。人民网 宋歌摄

作为新中国第一代轿车的生产者，红旗的“技术力”不仅体现在制造车间，更体现在研发环节。随着市场对电动汽车的需求增加，红旗也独立研发出了自己的纯电轿车产品。在红旗NBD研发中心，研究团队成员向记者介绍，通过改善快充技术，红旗成功将电池的充电效率提升了30%。

自动化生产极大提高了企业产能，加之卓越的自主研发能力，红旗在国际市场出口数量稳步上升。数据显示，今年1月至5月，红旗汽车出口4071辆，同比增长216%，产品远销欧洲、中东等地区。以红旗等品牌为代表的国产汽车正成为越来越多国际消费者的首选。

“我们以电动化、智能网联化引领全面创新。未来红旗也会借着‘一带一路’的东风，安全、平稳、高速地驶向世界。”团队成员说道。

以车为擎 共谋发展

行走在长春市内，彰显“汽车之城”气质的景象随处可见。位于绿园区的长春国际汽车公园中，造型独特迥异的汽车雕像十分吸睛，与公园中市民休闲健身的景象相映成趣。马路上来来往往的出租车中，有不少都是由一汽—红旗自主研制的换电型电动汽车。这些本地研发、本地生产、本地使用的出租车已成为长春的城市特色之一，彰显着长春绿色发展的理念。

长春国际汽车公园中的立体雕塑。人民网 宋歌摄

这里还有全国唯一以汽车产业命名的国家级开发区——长春汽车经济技术开发区。汽开区密集地坐落着大型汽车制造企业，通过当地政府开辟人才服务“绿色通道”、实施“人才回归”工程等措施，每年有大量国内外汽车行业人才在当地就业创业。依靠产业集群效应与良好的政企合作，汽开区已成为汽车企业蓬勃发展的沃土。

汽车产业是长春经济的鲜明特色，汽车文化也融入了长春市民生活的方方面面。这座被誉为“共和国汽车工业长子”的城市，在以汽车带动自身发展的同时，也在不断推动中国汽车产业高质量发展迈上新台阶。

(责编：崔越、杨牧)