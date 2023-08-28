人民网里约热内卢8月27日电 （记者陈一鸣、宋亦然、陈海琪）当地时间8月27日，里约侨界举办庆祝活动，向在第二届U15世界中学生夏季运动会中取得优异成绩的中国代表团表示祝贺。本次活动由巴西中国和平统一促进会主办，中国驻里约总领事田敏、中国中学生体育代表团团长刘立新、巴西中国和平统一促进会会长王俊晓等出席并致辞。

中国驻里约总领事田敏致辞。人民网记者 宋亦然摄

田敏在致辞中首先代表驻里约总领馆向代表团在里约期间取得的各方面成果表示衷心祝贺，并向里约侨胞在比赛期间的热情付出表示感谢。她表示，青年兴则国家兴，青年强则国家强，中国中学生体育代表团的运动员们赛场上争金夺银、为国争光，赛场外广交朋友、播撒友谊，运动员们的优异表现和卓越风采充分展现了民族的未来和希望。田敏最后寄语运动员们不负青春、不负韶华，努力学习、刻苦训练，早日成为堪当民族复兴重任的国之栋梁。

刘立新表示，这次成绩的取得是整个团队协作的结果。代表团团员克服了长途旅行的劳累，展现出坚强的意志和拼搏精神。比赛中，运动员们尊重裁判、对手和观众的良好风格，是中华民族文明精神的一种展现，向世界展示了年轻一代的英勇和风貌，让世界更多地了解中国。场内场外侨胞们的关注，还有领队、教练团队和其他人员的关爱，帮助年轻运动员们取得了优异的成绩。

王俊晓对中国代表团的优异成绩表达了祝贺，并对比赛过程中运动员们展现出坚韧、积极、自信、永不放弃的精神表示钦佩。他表示，“少年强则国强”，优秀的中学生运动员是国家的未来，是民族的希望，让海外华侨华人备感骄傲。

巴西中国和平统一促进会会长王俊晓向中国中学生体育代表团团长刘立新赠送纪念品。人民网记者 宋亦然摄

中国中学生体育代表团的教练员、运动员等全体成员出席了活动。获得2枚金牌和1枚银牌的运动员代表陈妤颉在发言中表示，自己在比赛中获得的荣誉不仅属于个人，更属于整个代表团，她向教练员、里约总领馆和巴西侨界在运动会期间无微不至的照顾和关心表示衷心感谢。

中国驻里约总领事馆副总领事王尉育，巴西中国和平统一促进会执行会长张小春、秘书长林海平以及里约侨界主要代表出席了活动。

当地时间26日晚，为期7天的第二届U15世界中学生夏季运动会在巴西里约热内卢市闭幕。本届运动会上，中国中学生体育代表团共参与了12个大项的比赛，并打破了女子200米、女子标枪等项目的赛会纪录。最终，中国中学生体育代表团以48金26银24铜的成绩位列本届运动会金牌榜和奖牌榜第二名，东道主巴西队获得第一名。

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