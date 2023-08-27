人民网里约热内卢8月26日电 （记者宋亦然）当地时间8月25日下午，中国医疗队圭亚那肝胆胰外科中心、中医中心及宫颈癌筛查中心揭牌仪式在乔治敦公立医院成功举行。圭亚那卫生部部长安东尼应邀出席，乔治敦医院执行院长蓝巴拉及第18期中国援圭亚那医疗队队员、部分医院员工参加了此次活动。

安东尼首先感谢了中国政府对圭亚那卫生事业的帮助。安东尼表示，30年来，5个中国医疗队圭亚那临床专科医疗中心先后成立，培养了众多优秀的医学人才，为圭亚那的医学发展起到了极大推动作用。今年，3个新的医疗中心的成立将进一步推动圭亚那的专科医疗水平发展提升。同时也期待中国医疗队在未来圭亚那卫生领域的发展规划中发挥更重要的作用，深入推动圭中两国在卫生领域的合作交流。

第18期中国援圭亚那医疗队队长褚薛慧表示，中国医疗队始终把提高圭亚那医疗水平作为根本使命，在援圭医疗队派遣30周年这样一个特殊的历史时刻，3个医疗中心的成立具有非凡的历史意义：肝胆胰外科的建立弥补了圭亚那肝胆胰外科的空白，使之前很多只能保守治疗的患者有了手术的机会；中医中心的成立进一步拓展了中医的服务范围，也将有力的推动中医药及中国传统文化交流；宫颈癌筛查中心的成立则能够大大提高宫颈癌筛查的效率，从而极大地降低圭亚那宫颈癌的发病率。今后，医疗队将会继续秉承中圭友好的信念，努力为圭亚那的卫生事业作出贡献。

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