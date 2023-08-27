人民网里约热内卢8月26日电 （记者宋亦然）当地时间8月24日，中圭友谊青年领导力代表团一行赴中国海洋石油工业展览馆和未来科技城参观。

圭亚那教育部高级教育主任兼代表团领队卡迪尔-格兰特衷心感谢圭亚那教育部、中国驻圭亚那大使馆和中海油提供的这次交流机会。她表示，通过参观，圭亚那师生们进一步了解了石油行业的未来发展方向。她真心期待有更多的圭亚那学生来到中国，不仅学习知识和技术，还要接触中国文化和中国人民。“这里的人民非常友好，中国的发展非常鼓舞人心。”卡迪尔-格兰特表示。

中海油圭亚那公司总经理刘晓祥表示，此次活动是中海油圭亚那有限公司履行企业社会责任、支持圭亚那教育事业和打造“百年树人”教育子品牌的具体行动之一。赴华交流活动将让圭青少年全方位感受中国灿烂文化和现代化成就，增进圭杰出青年对华了解。

此次活动由圭亚那教育部和中国驻圭亚那使馆组织，由中海油圭亚那有限公司和宋庆龄基金会具体支持并实施，旨在加强中圭教育领域交流合作。代表团一行将在北京和上海访问交流一周，深入了解中国传统文化和现代化发展成就。

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