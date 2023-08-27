人民网北京8月26日电 （记者刘玲玲）“中国对外缔结引渡条约30年：回顾与展望”研讨会26日在京成功举办。研讨会由外交部条约法律司和北京师范大学法学院联合举办，来自中央纪委国家监委、全国人大常委会法工委、全国人大外事委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部等实务部门和学术界代表近百人与会。

外交部部长助理华春莹在研讨会开幕式上发表视频致辞，高度评价中国第一个引渡条约——《中泰引渡条约》签署30年来中国对外引渡合作取得的突出成绩。华春莹表示，党的十八大以来，我国引渡缔约工作与履约实践取得较大发展，服务国内大局的作用更加突出。但当前国际执法司法合作仍存在薄弱环节，下一步要统筹推进国内法治和涉外法治，丰富法律工具，密织条约网络，提高办案质量，强化人才培养，助力我国国际执法司法合作行稳致远。

北京师范大学党委副书记、纪委书记孙红培出席开幕式并致辞，表示学术界将加强国际法教学科研工作，积极为包括引渡在内的国际执法司法合作建言献策，为涉外法治建设、反腐败国际合作和中国特色大国外交事业贡献力量。

外交部条约法律司司长马新民做主旨报告，全面回顾我国引渡制度发展历程，分析当前形势下我国对外开展引渡合作面临的各项挑战，建议进一步加强理论研究、强化能力建设、增强统筹协调，全方位完善引渡制度，全过程提高缔约履约办案水平，多层次讲好中国法治故事，推动我国引渡工作不断取得新成绩、实现新发展。

与会专家学者围绕“缔结引渡条约30年的成就和挑战”“对外缔约及引渡实践中的法律问题”和“国际执法司法合作展望”三个议题展开深入研讨，梳理总结30年来我国在对外缔约和引渡国际合作中取得的经验与成就，一致认为当前我国已经初步形成了符合国际惯例，具有中国特色的引渡制度，并就如何破解我引渡工作中的难题、进一步提升国际执法司法合作质效发表了意见。

(责编：苏缨翔、杨牧)