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驻阿尔及利亚使馆举办庆祝建军96周年招待会

2023年07月28日09:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿尔及尔7月27日电 （记者王传宝）中国驻阿尔及利亚大使李健、国防武官胡玺钧大校当地时间27日晚在使馆举行招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军96周年。阿国家人民军参谋长赛义德·谢赫里亚上将致贺信，并指派阿国防部对外关系与合作局总监察拉赫达尔·阿拉维将军携阿国防部、参谋部及各军种代表参加招待会，阿执政党民族解放阵线总书记巴阿吉、阿国民议会阿中友好小组组长哈姆希，以及阿政府、议会、军队和友好人士，部分国家驻阿使节、武官共200余人出席活动。

李健大使在致辞中热烈祝贺中国人民解放军建军96周年，强调中国和阿尔及利亚是追求共同发展和民族振兴的真诚朋友、天然伙伴。中阿两国军队肩负着共同使命，始终坚定维护国家主权和领土完整。两国军队秉持着共同理念，不搞“军强必霸”，坚定奉行防御性国防政策。两国军队承载着共同责任，致力于维护国际和地区和平稳定。几天前，应习近平主席邀请，特本总统成功访华。习近平主席和特本总统首次线下会晤，具有里程碑意义，开启了中阿关系新篇章。两国元首就加强安全和国防合作达成了重要共识，为两国两军关系发展指明了方向，为深化中阿全面战略伙伴关系注入了强大动力。中方将同阿方一道，携手落实元首会晤成果，共同推动两国两军关系迈上新台阶。

图为李健大使在招待会上致辞。人民网记者 王传宝摄

图为李健大使在招待会上致辞。人民网记者 王传宝摄

胡玺钧武官在致辞中指出，96年来，中国人民解放军在中国共产党的绝对领导下，经历战争和艰难岁月，付出巨大牺牲，换来了不断的辉煌和胜利。进入新时代，在党中央、中央军委和习近平主席坚强领导下，推动军队高质量发展，我军现代化水平和实战能力迈上新高度。我们坚持以实际行动维护世界和平，已向25项联合国维和行动派出了近5万名军人。近年来，中阿两军交往更加密切并富有成效，今年也是中阿建交65周年，我们将与阿尔及利亚朋友们一道，落实好两国元首达成的重要共识，继续从战略上相互支持，推动防务安全合作走深走实，共同维护国际和地区和平稳定。

图为胡玺钧武官致辞。人民网记者 王传宝摄

图为胡玺钧武官致辞。人民网记者 王传宝摄

招待会现场布置了图片展，全方位、多角度展示特本总统访华和中阿两国两军关系；播放了中国军队国际形象宣传片《PLA》和中国军队践行全球安全倡议动画微视频《我在》；设置了武器装备模型展台。

整场招待会气氛热烈友好，与会来宾对中国人民解放军建军96周年表示热烈祝贺，高度赞赏新时代中国国防和军队建设成就，以及中国军队为维护地区和国际和平与安全所做重要贡献，祝愿中阿两国两军关系不断发展。

图为招待会现场。人民网记者 王传宝摄

图为招待会现场。人民网记者 王传宝摄

图为与会嘉宾参观招待会设置的武器装备模型展台。人民网记者 王传宝摄

图为与会嘉宾参观招待会设置的武器装备模型展台。人民网记者 王传宝摄

(责编：曹欣悦、常红)

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