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联合国教科文组织：智能手机会分散学生注意力

2023年07月28日08:20 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎7月27日电（记者徐永春）总部位于法国巴黎的联合国教科文组织26日发布2023年《全球教育监测报告》，对在教育机构中过度使用智能手机等移动设备表示担忧。

　　这份年度报告指出，数字技术的重大进步正在迅速改变世界。在过去20年里，学习者、教育工作者和教育机构已经广泛使用数字技术工具。但是，如果不适当或过度运用数字技术，会对教育产生有害影响。

　　报告援引包括“国际学生能力评估计划”在内的国际评估数据称，过度使用信通技术与学生成绩之间存在负面联系。一项涉及14个国家的研究表明，仅仅靠近移动设备就会分散学生的注意力，并对学习产生负面影响。此外，一些教师认为，使用平板电脑和手机会妨碍课堂管理。但是，目前只有不到四分之一的国家禁止在学校使用智能手机。

　　报告强调，数字技术应该侧重于学习成果，而不是数字投入。如果只是将笔记本电脑分发下去而没有融入教学，学习成果不能得到改善。

　　《全球教育监测报告》自2002年起由教科文组织发布，旨在监测和发布可持续发展目标中的教育进展情况，以协助确保所有相关合作伙伴履行承诺。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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