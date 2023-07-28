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热点问答：尼日尔突发政变影响几何

2023年07月28日08:16 | 来源：新华网
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新华社阿比让7月27日电 热点问答：尼日尔突发政变影响几何

新华社记者郑扬子

26日晚，尼日尔政变军人宣布已推翻尼总统巴祖姆。尼日尔军方27日通过社交媒体宣布支持政变军人。那么，尼日尔当地局势目前如何？各方有何反应？政变会带来什么影响？

2021年2月21日，尼日尔争取民主和社会主义党候选人穆罕默德·巴祖姆（前）在尼亚美的一处投票站投票。巴祖姆当年4月宣誓就任总统。（新华社发）

2021年2月21日，尼日尔争取民主和社会主义党候选人穆罕默德·巴祖姆（前）在尼亚美的一处投票站投票。巴祖姆当年4月宣誓就任总统。（新华社发）

当前局势如何

26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押巴祖姆。当天深夜，政变军人代表在尼国家电视台宣布成立保卫祖国国家委员会，推翻巴祖姆政权，由军政权接管国家事务。

政变军人代表阿马杜·阿卜杜拉曼发表声明说，政变军队将封锁尼边境，在全国实施宵禁，时间为晚10时至次日5时，其间尼所有国家机构将暂停运转。

尼日尔军方27日针对最新局势在其社交媒体账号上发表由总参谋长阿卜杜·西迪库·伊萨签署的声明。声明说，为了保护总统巴祖姆及其家人的生命安全，同时避免军队内部发生致命性对抗引发流血事件，军方已决定支持政变军人发表的声明。

巴祖姆27日凌晨在社交媒体上说，尼日尔来之不易的民主成果终将受到保护，尼日尔人民将看到这一结果。尼外长哈苏米当天在接受法国媒体采访时说，巴祖姆政权仍是尼合法政权。目前巴祖姆身体状况良好。

尼日尔媒体报道说，尼政府高级官员26日上午曾与总统卫队成员谈判，要求释放巴祖姆，但谈判以失败告终。当天中午，部分支持巴祖姆的民众在总统府外聚集，要求释放巴祖姆。

中国驻尼日尔大使馆27日发布紧急提醒说，考虑到当前尼局势错综复杂，使馆提醒所有在尼同胞提高警惕、加强防护、避免外出，做好安全防范。

各方有何反应

政变军人在26日发表的声明中说，发动政变是因为“尼日尔安全局势持续恶化、政府对于经济和社会治理不力”。

事发后，联合国、非盟和西共体等国际和地区组织对尼日尔局势表达关切。联合国秘书长古特雷斯在社交媒体上发文谴责说，这是损害尼日尔民主治理与和平稳定的行为。

非盟委员会主席法基发表声明，称这是一次“背叛国家义务的行动”，呼吁尼总统卫队成员“尽快结束这种不可接受的行为”。

西共体委员会在社交媒体上发表声明，呼吁尽快无条件释放在押总统。

据报道，西共体轮值主席、尼日利亚总统提努布26日与贝宁总统塔隆在尼日利亚首都阿布贾会面。西共体将派遣塔隆赴尼日尔调停。

政变有何影响

目前，尼日尔各界并未讨论“政变引发内战”的可能性。当地分析人士认为，尼暂无爆发内战的风险。

尼日尔军方27日发表的声明强调不愿发生军队内部的对抗，但同时也表示，外部军事干涉，不论来自何方，都将对尼日尔造成灾难性和不可控制的后果。

据法国媒体报道，政变可能会使西非地区安全局势恶化。尼日尔是非洲萨赫勒地区打击极端主义和恐怖主义势力的前沿阵地，其边境地区常年受“伊斯兰国”“博科圣地”等极端组织影响，袭击事件频发。

此外，法国、美国等国家在尼设有军事基地，法国长期与尼日尔合作开展军事训练和联合反恐行动。尼日尔媒体普遍认为，若巴祖姆政权被推翻，尼在反恐领域同西方国家的合作或将受到影响。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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