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第二届俄非峰会在圣彼得堡开幕 聚焦深化俄非合作

2023年07月28日08:15 | 来源：新华网
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　　新华社圣彼得堡7月27日电（记者安晓萌）第二届俄罗斯-非洲峰会暨经济和人道主义论坛27日在俄罗斯圣彼得堡开幕。俄罗斯总统普京发表讲话说，俄方近期将向部分非洲国家免费供应粮食。

　　峰会为期两天，数十个非洲国家派代表参会。峰会以展会与分论坛、圆桌会议等结合的形式开展，议题涉及俄非在粮食、能源、空间技术、信息技术、教育和体育等领域应对共同挑战及深化合作等。

　　普京在当天举行的经济和人道主义论坛全体会议上说，俄方将在3至4个月内准备好向布基纳法索、津巴布韦、马里、索马里、中非共和国和厄立特里亚分别免费供应2.5万至5万吨粮食，并提供免费运输。

　　普京还提到，黑海港口农产品外运协议签署以来，乌克兰出口粮食70%以上流入包括欧盟国家在内的高收入和中高收入国家。同时，有关消除俄罗斯出口粮食和化肥障碍的承诺迄今未得到履行。俄方因此不再继续延长协议。

　　非洲联盟轮值主席国科摩罗总统阿扎利表示，乌克兰危机严重影响粮食供应，希望所有参与方为乌克兰和俄罗斯粮食运往非洲提供便利。

　　首届俄非峰会2019年10月在俄罗斯索契举办，重点探讨俄非在政治、安全和经济等领域合作。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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