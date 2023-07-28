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中方代表呼吁防止巴勒斯坦被占领土局势走向失控

2023年07月28日08:12 | 来源：新华网
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　　新华社联合国7月27日电 中国常驻联合国代表张军27日说，一段时期以来，巴勒斯坦被占领土局势加速恶化，冲突频率和烈度不断上升，中方对此深感担忧。安理会应给予高度重视，采取有效行动，防止局势走向失控。

　　张军当天在安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言说，必须旗帜鲜明反对暴力。中方谴责被占领土上一切针对平民的暴力，呼吁有关各方保持冷静克制，避免任何加剧紧张的单边行动。占领方应切实履行国际法义务，防止军警过度使用武力，防止侵害被占领土民众人身及财产安全。巴勒斯坦和以色列是搬不走的邻居，应打破暴力循环，谋求共同安全。

　　张军表示，必须切实维护国际法治。被占领土上的定居点活动违反国际法和安理会有关决议。这一点不容质疑。中方呼吁以色列停止一切定居点活动，切实回到“两国方案”的正确轨道上来。中方呼吁切实维护耶路撒冷宗教圣地历史现状，尊重约旦管辖权，避免挑衅煽动。在执行国际法方面不应有双重标准。

　　张军表示，必须支持改善经济民生。应当立即取消对被占领土上人员和物资流动、土地使用的不合理限制，为约旦河西岸巴勒斯坦社区发展创造条件。中方呼吁尽快解除对加沙地带封锁，消除人道和重建物资准入障碍。国际社会应加大对巴勒斯坦发展援助和人道主义帮扶，支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处工作，有力保障巴勒斯坦经济民生需求。

　　张军指出，必须全面落实“两国方案”。地面局势反复激化充分说明，零敲碎打的危机管控难以持久，全面公正的解决方案不可取代。联合国包括安理会以及国际社会各方必须拿出时不我待的紧迫感，以联合国相关决议为基础，为推动巴以重启和谈付出更大努力，为推进“两国方案”采取有力行动，为维护公平正义发出更强烈声音。

　　张军表示，中方愿继续同国际社会一道，为早日实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决，促进中东长治久安作出积极贡献。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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