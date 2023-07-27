中国驻泰国大使韩志强在招待会前与与会嘉宾交谈。人民网记者 杨一摄

人民网曼谷7月27日电 （记者杨一）7月25日，中国驻泰国使馆国防武官王政海军少将在曼谷举行招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军96周年。中国驻泰国大使韩志强与使馆外交官出席。泰国防部次长萨尼查诺上将，泰军最高副司令孔萨上将、颂威上将，泰陆军司令纳隆潘上将、海军司令成猜上将、空军司令阿隆功上将，泰警察总署副总警监岛萨警上将、素拉切警上将等，泰政府各部门高级官员、主要党派成员，驻泰使团、武官团、中资企业和华侨华人代表1000余人出席招待会。

国防武官王政在致辞中回顾了中国人民解放军建军96周年来的光辉历程，介绍了解放军为维护国家主权、领土完整和建设发展所做出的重要贡献。中国军队积极参加联合国维和行动、亚丁湾护航、人道主义救援等国际合作，以实际行动履行国际义务，为维护世界和平、促进发展贡献力量。

王政表示，中国军队坚定维护国家主权、领土完整和祖国统一，完全有信心、有能力坚决挫败外部势力干涉和“台独”分裂行径，为捍卫国家根本利益提供坚强保障。

招待会气氛热烈友好，来宾纷纷对中国人民解放军建军96周年来取得的伟大成就表示祝贺，对中国军队正朝着建设世界一流军队的宏伟目标奋勇前进表示钦佩，对中国军队积极履行国际责任和义务、为维护地区和世界和平所做出的卓著贡献表示赞赏，同时祝愿中泰全面战略合作伙伴关系及中泰命运共同体建设不断取得新发展、迈上新台阶。

(责编：崔越、张悦)