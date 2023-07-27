人民网约翰内斯堡7月27日电 （刘畅）24日，南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂与南非外交部语言中心联合举办的“南非国家部委官员2023年度中文培训”开班仪式在线上举行，上海杉达学院南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂中方院长戴文红及志愿者教师吕雅文出席此次活动。

此次开班仪式由南非外交部语言中心副主任易卜拉欣·亚伯兰吉主持。现任南非驻中国大使谢胜文（Siyabonga Cyprian Cwele）及其来自南非警察部、森林，渔业和环境部、贸易，工业和竞争部、国防部等部委的官员参加了此次开班仪式。

开班仪式上，师生分别做了自我介绍，学员们展现出了对学习中文的热情和憧憬。

2013年，南非中国文化和国际教育交流中心主任陆志雷设计并开启了对南非国家多个部委的官员中文培训项目。2015年中国文化中心孔子课堂运营后，中国文化中心孔子课堂基于其优越的地理位置，依靠中国驻南非大使馆的大力支持，与南非多个国家部委建立了良好的关系，先后为南非外交部、科技部、基础教育部、贸易工业部、警察总署、旅游部、等多个部委，开设了多门、多级别的汉语和中国文化课程。

2017年开始，考虑到教学的便捷性、时效性，中国文化中心孔子课堂将对南非国家各个部委官员的培训集中到了南非外交部语言中心。先后派出过11名教师在此中心执教汉语言文化课程，疫情期间，该项目仍以网络教学方式持续稳定进行。

这些汉语课程的开设，推动了南非汉语推广的进程，提升了孔子课堂的影响力，在南非各国家部委形成了一股学习汉语和中国文化的热潮。为孔子课堂今后的工作开辟了新的渠道。多年来，中国文化中心孔子课堂的专业化培训获得了南非外交部语言中心的赞赏和信任，彼此建立了深厚的合作友谊并结出了丰硕的成果。

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