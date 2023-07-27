人民网约翰内斯堡7月27日电 （刘畅）7月25日，首届中国国际供应链促进博览会（以下简称链博会）南非宣传推介会暨企业交流会在南非约翰内斯堡以线上线下相结合的方式成功举办。

中国贸促会副会长于健龙、中国驻约翰内斯堡总领事唐中东、南非商业联合会副CEO库勒卡尼·马特出席并致辞，南非驻中国公参优素福·蒂莫尔线上视频致辞。中南双方协会和企业代表等40余人线下出席了本次活动。

于健龙线上致辞。贸促会供图

中国贸促会副会长于健龙在线介绍了链博会的筹备情况。他指出，链博会是全球首创的以供应链为主题的国家级、高规格展会，是疫情后中国为全球工商界搭建的一个上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台，将发挥贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流四大平台作用，着力推动构建稳定和富有韧性的全球产业链供应链。

唐中东致辞。贸促会供图

中国驻约翰内斯堡总领事唐中东在讲话中指出，举办链博会体现了中国政府与世界各国共同应对全球经济挑战的决心。产业链供应链连接经济体，连接全球资本、产业、技术流动，但供应链稳定日益受到地区冲突、霸权行径和单边制裁的威胁。构建稳定、安全、畅通的全球产业链供应链体系是各国的共同愿望，也是国际社会的共同责任，中国自2023年起举办链博会，正以负责任大国的姿态引领世界。

南非驻中国公参约瑟夫·提莫回顾了中国和南非建交以来不断深化的双边关系和当下紧密且发展迅速的经济和经贸往来，认为链博会将在此基础上进一步深化两国的双边关系。他希望南非企业能积极参与中国举办的链博会，实现供应链合作和经济发展上的合作供应，也欢迎中国来南非发展和投资。

南非商业联合会副CEO库勒卡尼·马特称全球经济组织的投资、生产和贸易都依赖全球供应链。这为许多国家特别是发展中国家的经济社会发展创造就业机会。我们代表企业界欢迎中方举办中国国际供应链促进博览会，链博会为我们扩大对华经贸合作提供新机遇，搭建贸易、共享商机的新平台。

中南企业现场交流。贸促会供图

与会嘉宾对中国举办链博会给予期待和高度评价，推介会后举办企业交流活动，南非商业联合会会员单位、约翰内斯堡工商会会员单位及其他参会的南非企业与中资企业就能源、钢铁、健康、农业四个板块开展交流和对接，现场氛围积极活跃。

中展公司副总裁孙维勇线上介绍链博会。贸促会供图

据介绍，首届链博会将于今年11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心举行，主题为“链接世界，共创未来”，展览总面积预计超过10万平方米。期间，还将举办开幕式暨全球供应链创新发展峰会，并围绕智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大链条举办5场主题分论坛，以及供需对接会、行业研讨会、新品发布会等一系列配套活动。截至目前，已有200多家包括世界500强，以及专精特新、小巨人、隐形冠军等在内的各类中外企业确认参展。预计届时将有300多家企业参展，国际参展商30%左右；专业采购商和观众人数预计超过10万人次，国际采购商占比预计超过40%，覆盖50个国家和地区。

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