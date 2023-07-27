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德国政府通过新版《国家氢能战略》

2023年07月27日20:21 | 来源：新华网
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　　新华社柏林7月27日电（记者杜哲宇）德国政府26日通过新版《国家氢能战略》。该战略称，到2030年德国在氢能技术的领先地位将进一步提升，产品供应将覆盖从生产（如电解槽）到各类应用（如燃料电池技术）的氢能技术全价值链。

　　新版《国家氢能战略》指出，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时（TWh），其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。此外，德国还计划大幅提升国内电解氢能力，计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍，从5吉瓦（GW）提高到至少10吉瓦（GW）。德国还将建立高效的氢能基础设施，计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道。

　　德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克在26日发表的一份声明中说：“投资氢能就是投资我们的未来，这是对气候保护、就业、能源供应安全的投资。”德国经济合作与发展部长舒尔策也表示，通过更新《国家氢能战略》，德国希望向伙伴国家传递信号，德国不仅希望可靠地进口氢能，还希望助力新的氢能供应链良好且可持续发展。

　　德国政府2020年推出首版《国家氢能战略》，计划投资90亿欧元促进氢能的生产和使用。2021年，德国联邦经济和能源部与联邦教研部发布《国际氢能项目资金资助指南》以推进海外氢能项目建设，加快氢能经济发展并为德国氢能进口做好准备。2022年以来，德国与加拿大、阿联酋、纳米比亚、挪威等多个国家签署了氢能合作协议，进一步推动氢能多边合作。

(责编：崔越、张悦)

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